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В Гомельском районе ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июля около половины десятого вечера в Гомельском районе произошёл наезд на несовершеннолетних велосипедистов.
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От удара юношу отбросило в кювет, а девушка оказалась на проезжей части, где на велосипедистку наехал следовавший позади ВАЗа Alfa Romeo, которым управлял 19-летний водитель.
Несовершеннолетняя погибла на месте, молодой человек был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, водитель ВАЗа задержан, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.
Если у вас есть какая-либо информация о данном ДТП, сообщите об этом по телефону 69-30-78.
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Новости Беларуси. 18 июля около половины десятого вечера в Гомельском районе произошёл наезд на несовершеннолетних велосипедистов. Как сообщает ГАИ УВД...
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