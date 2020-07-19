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Бруснику и клюкву. Установлены сроки сбора дикорастущих ягод

19.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Бруснику и клюкву. Установлены сроки сбора дикорастущих ягод

Гродненский областной исполнительный комитет
 
РЕШЕНИЕ №396
 

г. Гродно

10 июля 2020 г.
 

О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Гродненской области в 2020 году

На основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №205-З «О растительном мире» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
 
1. Установить в 2020 году сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники с 12 августа, клюквы – со 2 сентября.
 
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Гродзенская праўда».
 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В.В. Кравцов
Управляющий делами
И.А. Попов

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский областной исполнительный комитет   РЕШЕНИЕ №396   г. Гродно 10 июля 2020 г.   О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на...
 
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