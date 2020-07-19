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Бруснику и клюкву. Установлены сроки сбора дикорастущих ягод
19.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненский областной исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ №396
г. Гродно
10 июля 2020 г.
О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Гродненской области в 2020 году
На основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №205-З «О растительном мире» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить в 2020 году сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники с 12 августа, клюквы – со 2 сентября.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Гродзенская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В.В. Кравцов
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Гродненский областной исполнительный комитет РЕШЕНИЕ №396 г. Гродно 10 июля 2020 г. О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на...
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