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В Лондоне на аукцион выставлен антикварный набор для убийства вампиров

19.07.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лондоне на аукцион выставлен антикварный набор для убийства вампиров

На лондонский аукцион выставлен набор 19-го века для защиты от вампиров. Об этом сообщает SyfyWire.

Необходимые для защиты от вампиров (то есть для их убийства) предметы помещены в старинную деревянную шкатулку, в которой присутствуют также икона с изображением Христа, молитвенник, карманный пистолет, фигурка волка из слоновой кости, флакон из синего стекла с неизвестным содержимым, три бутылки из прозрачного стекла, распятия, четки, щипцы, карманный нож и серебряное лезвие.

По предварительным оценкам сумма лота может составлять от 2,5 тысяч до 3,7 тысяч американских долларов. Лот будет на торгах до 21 июля.

Издание уточняет, что, скорее всего, выставленный на аукцион набор был создан для тех, кто действительно верил в существование вампиров и хотел от них защититься.

Это можно понять: два века назад  истории о кровососущих были частью культуры, особенно после новеллы «Вампир» английского писателя Джона Полидори, в 1819 году и «Дракулы» Брэма Стокера в 1897 году.

 


Фото: Hansons Auctioneers

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На лондонский аукцион выставлен набор 19-го века для защиты от вампиров. Об этом сообщает SyfyWire. Необходимые для защиты от вампиров (то есть для их убийства) предметы...
 
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