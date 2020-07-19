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В Беларуси 19 июля начинается ЦТ в резервные дни

19.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сдавать тесты будут 1335 человек, которые не сумели прийти в основной день, передает БелТА.



В Беларуси стартует централизованное тестирование в резервные дни. Поучаствовать в экзамене можно будет 19, 21 и 23 июля. Всего сдавать тесты будут 1335 человек, которые не смогли прийти в основной день. Сегодня же, 19 июля, сдавать резервное ЦТ будет более половины зарегистрировавшихся абитуриентов – 711 человек.

«По предметам лидируют математика и русский язык, на которые зарегистрировано 158 и 155 абитуриентов соответственно. Заявлены практически все предметы», – рассказала заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

Правила проведения ЦТ в резервные дни не отличаются от обычных. Для регистрации нужно прийти заранее, при себе следует иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), ручку с чернилами черного цвета.

Пандемия также внесла свои коррективы в порядок сдачи тестирования. Абитуриенты должны соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра, на входе в местах проведения стоят антисептики, также рекомендовано использовать маски и перчатки.

Сертификаты для тех, кто сдавал ЦТ в основной день, будут готовы 24 июля, а для тех, кто в резервный, – 29 июля.
 
 
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Сдавать тесты будут 1335 человек, которые не сумели прийти в основной день, передает БелТА.
 
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