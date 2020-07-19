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Пять силовиков погибли при взрыве двух бомб в Афганистане
Источник материала: ОНТ
Пятеро силовиков погибли, четверо были ранены в результате взрыва двух бомб в Афганистане. Об этом
Один взрыв прогремел утром 19 июля в округе Суроби (провинция Пактика). Погибли глава местной полиции и трое его подопечных.
Второй инцидент произошел на юге страны в районе Шахр-е-Сафа (провинция Забуль). Придорожная бомба подорвала полицейскую машину. Погиб глава местной полиции, четверо правоохранителей с ранениями были госпитализированы.
Фото: AP Photo / Massoud Hossaini
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Пятеро силовиков погибли, четверо были ранены в результате взрыва двух бомб в Афганистане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Tolo News. Один взрыв прогремел...
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