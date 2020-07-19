Пять силовиков погибли при взрыве двух бомб в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Пятеро силовиков погибли, четверо были ранены в результате взрыва двух бомб в Афганистане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Tolo News.

Один взрыв прогремел утром 19 июля в округе Суроби (провинция Пактика). Погибли глава местной полиции и трое его подопечных.

Второй инцидент произошел на юге страны в районе Шахр-е-Сафа (провинция Забуль). Придорожная бомба подорвала полицейскую машину. Погиб глава местной полиции, четверо правоохранителей с ранениями были госпитализированы.

Фото: AP Photo / Massoud Hossaini

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