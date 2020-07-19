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Под Гомелем ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов, погибла девушка
Источник материала: ОНТ
На трассе под Гомелем автомобиль ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов. В результате аварии погибла девушка,
ДТП произошло 18 июля около 21:40 на трассе Гомель - аэропорт Гомель. Водитель автомобиля ВАЗ с признаками алкогольного опьянения сбил двух велосипедистов: парня и девушку. Юношу в результате отбросило в кювет, а девушку – на проезжую часть. На 16-летнюю велосипедистку наехала легковушка, следовавшая за ВАЗом. Девушка от полученных травм скончалась на месте. Парень госпитализирован с травмами.
Возбуждено уголовное дело. 45-летний водитель ВАЗа задержан. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
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На трассе под Гомелем автомобиль ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов. В результате аварии погибла девушка, информирует ГАИ УВД Гомельского облисполкома. ДТП...
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