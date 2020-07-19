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Просто невероятно: смотрите, как много людей пришло на митинг Тихановской, Цепкало и Колесниковой

19.07.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня днем, 19 июля, начался митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской в Дзержинске. На него приехали сама Светлана, а также Вероника Цепкало и Мария Колесникова, чтобы выступить перед избирателями. Народу собралось ну супермного:

С места событий ведут прямую трансляцию:

Кроме всего прочего, Вероника Цепкало призвала беларусов прийти 9 августа на выборы с самодельным белым браслетом на руке: «Белый цвет отождествляется со свободой, жизнью, чем-то новым. Все те, кто будут с таким браслетом, – означает, что они против действующей власти».

В 17 часов начнется аналогичная встреча в минском Парке Дружбы народов.

Обложка: «Свобода».

 
 
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Сегодня днем, 19 июля, начался митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской в Дзержинске. На него приехали сама Светлана, а также Вероника Цепкало...
 
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