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Просто невероятно: смотрите, как много людей пришло на митинг Тихановской, Цепкало и Колесниковой
Источник материала: KYKY>
Сегодня днем, 19 июля,
С места событий ведут прямую трансляцию:
Кроме всего прочего, Вероника Цепкало призвала беларусов прийти 9 августа на выборы с самодельным белым браслетом на руке: «Белый цвет отождествляется со свободой, жизнью, чем-то новым. Все те, кто будут с таким браслетом, – означает, что они против действующей власти».
В 17 часов начнется аналогичная встреча в минском Парке Дружбы народов.
Обложка: «Свобода».
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Сегодня днем, 19 июля, начался митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской в Дзержинске. На него приехали сама Светлана, а также Вероника Цепкало...
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