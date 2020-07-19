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Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили

19.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чили. В Чили появился на свет детёныш исчезающего вида носорогов. Посетителям впервые представили его в зоопарке города Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили

Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили

Назвали детёныша Афанасий, так как появился он на свет в День святого Афанасия. Он стал первым детёнышем редкого вида южного белого носорога, который родился в зоопарках Латинской Америки.

Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили

Естественная среда обитания этого вида включает районы Кении, Зимбабве, Намибии и Южной Африки. В мире осталось около 18 тысяч особей белых носорогов. 

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Новости Чили. В Чили появился на свет детёныш исчезающего вида носорогов. Посетителям впервые представили его в зоопарке города Сантьяго, сообщили в программе...
 
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