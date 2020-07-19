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Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут

19.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июля на «Славянском базаре» широко отмечают День Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут

Продолжат праздник  артисты отечественной эстрады вместе с Президентским оркестром. Совсем скоро начнётся концерт в Летнем амфитеатре. На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Алексей Хлестов, группа «Чистый голос» и многие другие.

Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут

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Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут

Завершающий, четвертый день «Славянки» станет самым ответственным и для участников конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2020». Дважды они выступят на главной сцене форума. А интрига разрешится только под занавес международного музыкального базара, во время торжественного закрытия станут известны имена победителей.

Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут


Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:
В первую очередь, мы, все артисты, соскучились по сцене, по залу, по эмоциям, по публике, которая приходит в эти залы. По аплодисментам, по вот этому впечатлению, когда ты выходишь на сцену и тебя просто пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут.

Инна Афанасьева на «Славянском базаре – 2020»: когда выходишь на сцену, пробирает такая энергия, от которой просто мурашки бегут

18 июля с аншлагом прошёл концерт мастеров искусств Украины. Хотя программу «С Украиной в сердце» анонсировали буквально перед самым открытием фестиваля, вопросы с пересечением границы удалось решить.

Свои слова приветствия участникам фестиваля направил и президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что в Витебске, где тепло принимают украинских гостей и артистов, совместно создаётся праздник настоящей дружбы и вечных ценностей.  

Люди в материале: Инна Афанасьева, Владимир Зеленский, Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Алексей Хлестов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 19 июля на «Славянском базаре» широко отмечают День Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Продолжат праздник  артисты...
 
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