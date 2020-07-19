Не менее трёх человек погибли при обстреле рынка в Афганистане

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека погибли, ещё восемь получили ранения в результате обстрела рынка в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что минометный обстрел рынка в районе Тагаб, повлекший гибель троих человек, устроили боевики радикального движения «Талибан». Это уже третье нападение боевиков за последние сутки. В общей сложности жертвами нападений стали восемь человек.

Напомним, в последние месяцы в Афганистане обострился конфликт между правительственными силами и боевиками «Талибана», которым удалось завладеть значительной частью сельских территорий, и теперь они развернули полномасштабное наступление на крупные города страны.

Фото: AP Photo / Rahmat Gul

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram