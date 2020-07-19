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Еврокомиссия расследует деятельность APPLE, GOOGLE, AMAZON на рынке интернета вещей
Источник материала: Партизан
Антимонопольный комитет Европейского союза
Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер пояснила, что речь идет об исследованиях в секторе интернета вещей, цель которого — убедиться в том, что пользователи не привязаны к единой экосистеме.
По оценке комиссара, крупные компании, злоупотребляющие своим рыночным положением, могут быстро превратить конкурентную среду в монополию.
«Голосовые помощники и умные устройства могут собирать многие данные о наших предпочтениях. И существует риск, что большие компании могут ненадлежащим образом использовать эти данные», — поделилась опасениями Маргрет Вестагер.
Для сбора информации Еврокомиссия разослала анкеты сотням производителей устройств умного дома, носимых устройств и разработчикам голосовых помощников. Анкеты содержат вопросы, касающиеся сбора данных пользователей и совместимости устройств. Предварительный отчет по итогам расследования может быть представлен весной 2021 года.
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Антимонопольный комитет Европейского союза расследует, создают ли Apple, Google, Amazon монополии с помощью своих цифровых помощников и продуктов для умного дома, пишет The...
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