ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Еврокомиссия расследует деятельность APPLE, GOOGLE, AMAZON на рынке интернета вещей

19.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Антимонопольный комитет Европейского союза расследует, создают ли Apple, Google, Amazon монополии с помощью своих цифровых помощников и продуктов для умного дома, пишет The Verge.



Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер пояснила, что речь идет об исследованиях в секторе интернета вещей, цель которого — убедиться в том, что пользователи не привязаны к единой экосистеме. 

По оценке комиссара, крупные компании, злоупотребляющие своим рыночным положением, могут быстро превратить конкурентную среду в монополию.

«Голосовые помощники и умные устройства могут собирать многие данные о наших предпочтениях. И существует риск, что большие компании могут ненадлежащим образом использовать эти данные», — поделилась опасениями Маргрет Вестагер.

Для сбора информации Еврокомиссия разослала анкеты сотням производителей устройств умного дома, носимых устройств и разработчикам голосовых помощников. Анкеты содержат вопросы, касающиеся сбора данных пользователей и совместимости устройств. Предварительный отчет по итогам расследования может быть представлен весной 2021 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антимонопольный комитет Европейского союза расследует, создают ли Apple, Google, Amazon монополии с помощью своих цифровых помощников и продуктов для умного дома, пишет The...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не менее трёх человек погибли при обстреле рынка в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика