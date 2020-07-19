Гран-при детского конкурса «Славянского базара» завоевала Ангелина Ломако

Источник материала: Вороновская газета





В Витебске подвели итоги международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре». Гран-при завоевала белорусская участница Ангелина Ломако, передает корреспондент БЕЛТА .

Конкурсантка призналась, что не ожидала получить такую высокую награду, рассчитывала на первую премию. «Очень рада Гран-при, у меня сразу слезы потекли и не могла ничего сказать. Я долго шла к тому, чтобы у меня была такая ступенька в жизни и карьере, это очень важно», — сказала Ангелина.







Девушка призналась, что победа стала возможной благодаря поддержке семьи. «В Витебске чувствую поддержку, когда приезжаю на местную сцену, — добавила она. — Сразу понимаю, что это моя земля и мне здесь рады».

Обладателем I премии конкурса стал Криступас Кэрулис из Литвы. Вторую премию разделили Жасмин Тлеумбетова из Казахстана и Владимир Серков из России.

Лауреатами III премии стали молдованка Богдана-Бьянка Вистерничану и украинка Анастасия Мартынюк. Белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.









В этом году в детском конкурсе «Славянского базара» выступили представители 17 стран. Конкурс проводился 18 июля в двух частях. В первой ребята исполнили песню композитора страны на родном языке, во второй части выступили с композицией на выбор.











XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» закрывается сегодня. Во время финального концерта закрытия состоится церемония награждения международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и детского музыкального конкурса «Витебск-2020». Вечером они выступят на главной площадке форума — в Летнем амфитеатре.

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