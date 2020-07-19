Источник материала: ОНТ

Витебск прощается со «Славянским базаром»: совсем скоро начнется концерт закрытия форума" class="one-news__figure-img">

Витебск прощается со «Славянским базаром». Но на очень высокой ноте! В один день – концерт закрытия форума, сразу два конкурсных тура молодых исполнителей. А буквально час назад разрешилась интрига детского конкурса. Итак, Гран При остаётся у хозяев международного фестиваля.

В этом году конкурс был особенно сложным для детей, накануне они дважды выходили на сцену, жюри открыто здесь оценок не выставляет, так что зрители до последнего не знали, каким будет решение. Третью премию разделили между собой исполнители из Молдовы и Украины. Второе место – у Казахстана и России, первая премия отправляется в Литву. Нашу страну на фестивале представляла Ангелина Ломако, она неоднократно участвовала в проектах телеканала ОНТ. Лиру ей вручат во время концерта закрытия фестиваля.

А вот участники взрослого конкурса только распеваются. В 8 утра 14 конкурсантов были уже на площадке, и пробудут они здесь до глубокой ночи. В летнем амфитеатре сначала репетиции, а потом – с небольшим перерывом сразу два концерта. Сначала участники исполнят песню славянского композитора, а вечером – мировые хиты.

Вечер обещает быть интригующим. В эти минуты начинается первый конкурсный этап, а вот второй станет частью концерта закрытия фестиваля, на нём и объявят победителя. А потом уже гала-концерт. В программе Лолита, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Варвара, Александр Солодуха, Томас Невегрин, Таисия Повалий.

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