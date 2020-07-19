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На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан

19.07.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан

Без лавы, но с мощными взрывами. Практически после годовой спячки на итальянском острове Стромболи проснулся вулкан. 

Из кратера поднялся столб черного дыма, извержение сопровождалось выбросом пепла и песка. Жертв и разрушений нет. Для жителей острова такое явление не в новинку (вулкан активен последние 20 тысяч лет), а вот туристы не на шутку испугались. Летом сюда приезжают до трех тысяч путешественников.  

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Без лавы, но с мощными взрывами. Практически после годовой спячки на итальянском острове Стромболи проснулся вулкан.  Из кратера поднялся столб черного дыма,...
 
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