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Яблоку негде упасть: первый митинг Светланы Тихановской в Минске. Онлайн

19.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 июля Светлана Тихановская проводит свою первую встречу с избирателями в Минске. Она запланирована на 17.00 в Парке дружбы народов на площади Бангалор.

Яблоку негде упасть: первый митинг Светланы Тихановской в Минске. Онлайн
Помимо Светланы Тихановской, во встрече принимают участие представители штаба Виктора Бабарика и Валерия Цепкало - Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Уже в 17.00 напротив сцены в парке яблоку негде было упасть. Людей очень много, многие в масках. 




За несколько часов до минской на аналогичной встрече в Дзержинске собрались сотни людей.
 
Теги: Минск
 
 
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19 июля Светлана Тихановская проводит свою первую встречу с избирателями в Минске. Она запланирована на 17.00 в Парке дружбы народов на площади Бангалор.
 
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