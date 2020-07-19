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Резервная возможность: абитуриенты сдали ЦТ

19.07.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резервная возможность: абитуриенты сдали ЦТ

Последний шанс стать студентом в этом году. Резервная возможность сдать ЦТ была сегодня у абитуриентов.  

Сдавать тесты в резервные дни могут только те, кто по уважительной причине не сделал это в основные. По всей стране набралось около полутора тысяч человек. Попытки списать или воспользоваться шпаргалкой строго пресекались. 

Резервные испытания пройдут в Белгосуниверситете, а также во всех шести регионах страны. Получать сертификаты абитуриенты смогут с 29-го июля.

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Последний шанс стать студентом в этом году. Резервная возможность сдать ЦТ была сегодня у абитуриентов.   Сдавать тесты в резервные дни могут только те, кто по...
 
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