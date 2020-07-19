Резервная возможность: абитуриенты сдали ЦТ

Источник материала: ОНТ

Последний шанс стать студентом в этом году. Резервная возможность сдать ЦТ была сегодня у абитуриентов.

Сдавать тесты в резервные дни могут только те, кто по уважительной причине не сделал это в основные. По всей стране набралось около полутора тысяч человек. Попытки списать или воспользоваться шпаргалкой строго пресекались.

Резервные испытания пройдут в Белгосуниверситете, а также во всех шести регионах страны. Получать сертификаты абитуриенты смогут с 29-го июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram