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Резервная возможность: абитуриенты сдали ЦТ
Источник материала: ОНТ
Последний шанс стать студентом в этом году. Резервная возможность сдать ЦТ была сегодня у абитуриентов.
Сдавать тесты в резервные дни могут только те, кто по уважительной причине не сделал это в основные. По всей стране набралось около полутора тысяч человек. Попытки списать или воспользоваться шпаргалкой строго пресекались.
Резервные испытания пройдут в Белгосуниверситете, а также во всех шести регионах страны. Получать сертификаты абитуриенты смогут с 29-го июля.
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Последний шанс стать студентом в этом году. Резервная возможность сдать ЦТ была сегодня у абитуриентов. Сдавать тесты в резервные дни могут только те, кто по...
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