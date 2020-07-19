Источник материала: ОНТ

Минске появятся пункты приёма просроченных лекарств" class="one-news__figure-img">

В Минске появятся пункты приёма просроченных лекарств. Работать они будут во всех поликлиниках и, возможно, в аптечной сети.





Это социально-экологический проект. Как утверждают специалисты, многие лекарства токсичны и пагубно влияют на природу, поэтому выбрасывать их в мусор не рекомендуют.

Пункты приёма помогут избежать вредного воздействия за счёт отдельного сбора медицинских отходов. Пункт приёма лекарств, срок годности которых истек, уже заработал в одной из столичных поликлиник.

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