Лучший Шерлок Холмс празднует юбилей: Василий Ливанов отметил 85-летие

Источник материала: ОНТ

Если человек талантлив, он талантлив во всем – так без преувеличения говорят о Василии Ливанове. Киноактер, режиссер, сценарист отмечает сегодня 85-летие. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил и наш Президент.

Василий Ливанов воплотил на экране десятки ролей, однако наибольшую популярность ему принесла роль Шерлока Холмса. Как позже признался сам актер, он хотел воплотить сыщика с Бейкер-стрит точно по описанию Артура Конан Дойла, и это ему удалось! Настолько, что оценили сами британцы. Но не Холмсом единым – голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 персонажей, среди них Карлсон и крокодил Гена. Кстати, незабываемый тембр он приобрел на съемках в 40 градусный мороз. А одной из самых важных киноработ считает Дон Кихота в собственном фильме. Еще одно направление в творчестве – Ливанов-писатель. Несколько раз издавались собрания его сочинений.

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