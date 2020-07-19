Источник материала: Новости Волковыска

Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat, немецкое издание Der Spiegel и издательство McClatchy опубликовали совместный материал об австрийце Яне Марсалеке – бывшем топ-менеджере Wirecard, которого разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро.

Ян Марсалек является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад управляемая им немецкая компания Wirecard рухнула после того, как аудиторы выявили нехватку почти 2 млрд евро.

Также, по данным расследователей, преступник тесно контактирует с российскими спецслужбами и сейчас прячется в Беларуси. В материале сказано, что удалось найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ.

По данным журналистов, сейчас австриец, вероятно, находится в Витебске. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в «политически стабильной среде», заявил, что живет там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прибыл в Беларусь на частном самолете 18 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну. Журналисты выяснили, что Марсалек вероятно прилетел в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот же борт вылетел в Витебск. Предполагается, что австриец до сих пор может находиться в этом городе.

Немецкая компания Wirecard была основана в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не сотрудничали банки и крупные платежные системы – например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30-ку крупнейших компаний Германии.

В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard – в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии.

Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 млрд евро. Они должны были храниться на счетах в Азии – за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.

В июне 2020 года весь топ-менеджмент, включая Марсалека, был уволен. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали.

Сам Марсалек якобы уехал на Филиппины, пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда уехал в Китай. Но расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. Разыскивать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран – по подозрению в связях с российскими спецслужбами.

Журналисты отмечают, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке.

По их данным, с 2015 года Марсалек работал над проектами в Ливии, где активно сотрудничал с российским советниками и европейскими чиновниками по плану «гуманитарного восстановления» страны – на деле он подразумевал создание ЧВК для защиты бизнеса в Ливии. Авторы материала утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупрыгин – российский эксперт по арабским странам, который якобы является высокопоставленным офицером ГРУ.

Также в расследовании говорится, что Марсалек сотрудничал с «Обществом австрийско-российской дружбы» – организация якобы получила от него секретные документы.

Кроме того, Марсалек передавал секретные сведения крайне-правой «Австрийской партии свободы», лояльной российским властям.

В 2017 году в ходе встречи с бизнес-партнерами австриец хвастался поездкой в Пальмиру – в качестве гостя российских военных после того, как территория была отвоевана у террористической группировки «Исламское государство».

За последние 10 лет Марсалек больше 60 раз приезжал в Россию, регулярно летать в страну он начал в 2010 году. Такие перелеты продолжались до сентября 2017 года.

Марсалек прилетал в Россию по шести разным австрийским паспортам – страна позволяет владеть несколькими паспортами одновременно. Кроме того, он пользовался другими удостоверениями личности – поездки по ним были удалены из базы данных о пересечении границы.

Среди прочего Марсалек прилетал по еще трем паспортам, выданным на его имя неназванной страной, и «дипломатическому паспорту, выданному негражданину». Авторы расследования подчеркивают, что европейские государства такие документы не выдают. А в странах, где подобные паспорта все же оформляют, их выдают почетным консулам.