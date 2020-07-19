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Spiegel: В Беларуси скрывается преступник, обладающий документами по «Новичку»

19.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По данным Der Spiegel, бывший топ-менеджер немецкой Wirecard Ян Марсалек прилетел в Минск в ночь на 19 июня сразу после увольнения. В июне компания признала себя банкротом, ее главу Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез.

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Беларуси, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.

Через несколько часов после увольнения из Wirecard запись о Марсалеке появилась в российском реестре въездов и выездов, который учитывает и поездки в Беларусь из-за отсутствия контроля на внутренней границе между странами, пишет немецкий журнал. В ночь на 19 июня 40-летний топ-менеджер компании прилетел в Минск по загранпаспорту, который он ранее использовал для других поездок и прочих целей.

В базах данных нет отметки о выезде, что указывает на то, что Марсалек все еще может находиться в Беларуси или России, пишет Der Spiegel. При этом издание указывает, что в российских базах данных не зарегистрирован номер рейса, которым он прибыл.

Последний раз коллеги Марсалека видели его 18 июня, отмечает журнал. Министр юстиции Филиппин Менардо Геварры ранее указывал, что, согласно записям иммиграционной службы, Марсалек прибыл в страну 23 июня, а на следующий день улетел в Китай. Эту информацию однако не подтверждают данные аэропортов, а сотрудники иммиграционной службы подделали записи, указывал Геварра.

Новые сведения о местонахождении Марсалека, пишет Der Spiegel, «подтверждают тезис о том, что бывший совет директоров Wirecard сотрудничал с российскими спецслужбами или даже работал на них». По информации издания, он хвастался третьим лицам тем, что приезжал в сирийский город Пальмира с российскими специалистами, которые отправляли туда гуманитарную помощь, пишет РБК. Марсалек также хватал тем, что у него есть документы по газу "Новичок", который был применен в Лондоне.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Der Spiegel, бывший топ-менеджер немецкой Wirecard Ян Марсалек прилетел в Минск в ночь на 19 июня сразу после увольнения. В июне компания признала себя банкротом, ее...
 
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