У жительницы Барановичей украли ювелирные изделия из портфеля, который она оставила в подъезде

Источник материала: Виртуальный Брест

Горожанка забыла портфель на лестничной клетке, а когда вернулась забрать, обнаружила, что неизвестные похитили находившиеся в нем 20 золотых украшений.







О краже женщина сообщила в милицию. По ее словам, портфель она случайно оставила в подъезде, где он простоял несколько дней. В это время кто-то опустошил его содержимое ‒ похитил золотые изделия на сумму более 3 тысяч рублей.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.