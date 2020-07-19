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У жительницы Барановичей украли ювелирные изделия из портфеля, который она оставила в подъезде

19.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Горожанка забыла портфель на лестничной клетке, а когда вернулась забрать, обнаружила, что неизвестные похитили находившиеся в нем 20 золотых украшений.

У жительницы Барановичей украли ювелирные изделия из портфеля, который она оставила в подъезде


О краже женщина сообщила в милицию. По ее словам, портфель она случайно оставила в подъезде, где он простоял несколько дней. В это время кто-то опустошил его содержимое ‒ похитил золотые изделия на сумму более 3 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

 
 
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  Горожанка забыла портфель на лестничной клетке, а когда вернулась забрать, обнаружила, что неизвестные похитили находившиеся в нем 20 золотых украшений. О краже...
 
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