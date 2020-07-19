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У жительницы Барановичей украли ювелирные изделия из портфеля, который она оставила в подъезде
19.07.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Горожанка забыла портфель на лестничной клетке, а когда вернулась забрать, обнаружила, что неизвестные похитили находившиеся в нем 20 золотых украшений.
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Горожанка забыла портфель на лестничной клетке, а когда вернулась забрать, обнаружила, что неизвестные похитили находившиеся в нем 20 золотых украшений. О краже...
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