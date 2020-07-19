ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На саммите ЕС пытаются разрешить финансовый вопрос

19.07.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На саммите ЕС пытаются разрешить финансовый вопрос

Саммит ЕС затянулся. Сегодня третий день лидеры стран Евросоюза пытаются разрешить финансовый вопрос.

Камень преткновения – по-прежнему бюджет на ближайшую семилетку и фонд для восстановления экономики после пандемии. Их хотят увязать между собой. Речь идет о сумме в 750 миллиардов евро: это кредиты и субсидии, на которые страны могли бы рассчитывать. Открытый вопрос: кому сколько и на какие проекты? При этом одни лидеры государств связывают кредиты с конкретными реформами, другие – за безвозмездное пользование. Выйти из тупика и найти компромисс пообещали сегодня, ведь отлагательств этот вопрос уже не терпит. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саммит ЕС затянулся. Сегодня третий день лидеры стран Евросоюза пытаются разрешить финансовый вопрос. Камень преткновения – по-прежнему бюджет на ближайшую...
 
Новости дня
Новости разные
 
У жительницы Барановичей украли ювелирные изделия из портфеля, который она оставила в подъезде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика