На саммите ЕС пытаются разрешить финансовый вопрос

Источник материала: ОНТ

Саммит ЕС затянулся. Сегодня третий день лидеры стран Евросоюза пытаются разрешить финансовый вопрос.

Камень преткновения – по-прежнему бюджет на ближайшую семилетку и фонд для восстановления экономики после пандемии. Их хотят увязать между собой. Речь идет о сумме в 750 миллиардов евро: это кредиты и субсидии, на которые страны могли бы рассчитывать. Открытый вопрос: кому сколько и на какие проекты? При этом одни лидеры государств связывают кредиты с конкретными реформами, другие – за безвозмездное пользование. Выйти из тупика и найти компромисс пообещали сегодня, ведь отлагательств этот вопрос уже не терпит.

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