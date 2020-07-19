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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 18-го тура

19.07.2020 17:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 18-го тура

В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 18-го тура. «Витебск» на своем поле обыграл «Смолевичи» – 1:0.

БАТЭ в Бресте не оставил шансов местному «Руху» – 3:0. Причем все голы борисовчане провели в первой половине игры. Счет открыл защитник Боян Настич. В середине тайма Павел Нехайчик удвоил перевес гостей. А перед перерывом мяч забил Максим Скавыш. Таким образом, БАТЭ прервал неудачную серию из двух поражений и одной ничьей и пока что вновь вернулся на первую строчку в таблице. 

Впрочем, сегодня «Шахтер» может вернуть себе лидерство. Однако для этого клубу из Солигорска нужно побеждать сегодня в очень сложном матче. В Гродно команда сыграет с «Неманом», который занимает третье место. Центральный поединок тура начнется в 18.45. Также сегодня сыграют «Минск» и «Энергетик-БГУ», а также «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо». 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 18-го тура. «Витебск» на своем поле обыграл «Смолевичи» – 1:0. БАТЭ в Бресте не оставил шансов местному «Руху» – 3:0. Причем...
 
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