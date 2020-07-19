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Завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе

19.07.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе

В Гродно завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе. 

В женском критериуме первое место заняла Таисия Носкович из Брестской области. Второе место – у Алины Абраменко из Минска. Бронза досталась Татьяне Шараковой из Витебской области. У мужчин в аналогичной гонке победил Евгений Королек из Гродно. Двукратный чемпион мира опередил Евгения Соболя и Василия Строкова. Накануне Королек выиграл и групповую гонку, а ранее стал серебряным призером турнира в «разделке».

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе.  В женском критериуме первое место заняла Таисия Носкович из Брестской области. Второе...
 
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