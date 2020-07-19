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Завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе
Источник материала: ОНТ
В Гродно завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе.
В женском критериуме первое место заняла Таисия Носкович из Брестской области. Второе место – у Алины Абраменко из Минска. Бронза досталась Татьяне Шараковой из Витебской области. У мужчин в аналогичной гонке победил Евгений Королек из Гродно. Двукратный чемпион мира опередил Евгения Соболя и Василия Строкова. Накануне Королек выиграл и групповую гонку, а ранее стал серебряным призером турнира в «разделке».
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В Гродно завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе. В женском критериуме первое место заняла Таисия Носкович из Брестской области. Второе...
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