ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: через 5-10 млн лет на месте Эфиопии может появиться новый океан

19.07.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые: через 5-10 млн лет на месте Эфиопии может появиться новый океан

Через 5-10 млн лет Африканский континент может расколоться на две части, в результате чего образуется новый океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные телеканалом NBC данные американских и британских ученых. 

По мнению исследователя из университета Лидса Кристофера Мура, раскол может произойти из-за образования тектонического разлома на территории пустыни Афар, расположенного в северо-восточной части Эфиопии. В частности, исследователь отметил, что расположенная на стыке трех тектонических плит зона уже начала расходиться в разные стороны, в результате чего в 2005 году на месте разлома уже образовалась трещина длинной в 56 км. 

При этом геофизик Синтия Эбингер из Тулейнского университета в Новом Орлеане связала тектонические процессы с нарастающим давлением из-за поднимающейся из недр Земли магмы. Она также отметила, что после образования разлома воды Аденского залива и Красного моря затопят зону Восточно-Африканского рифта, создав тем самым новый океан. 

Фото: Eric Lafforgue / Art In All Of Us / Corbis via Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через 5-10 млн лет Африканский континент может расколоться на две части, в результате чего образуется новый океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершился второй этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика