Ученые: через 5-10 млн лет на месте Эфиопии может появиться новый океан

Источник материала: ОНТ

Через 5-10 млн лет Африканский континент может расколоться на две части, в результате чего образуется новый океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные телеканалом NBC данные американских и британских ученых.

По мнению исследователя из университета Лидса Кристофера Мура, раскол может произойти из-за образования тектонического разлома на территории пустыни Афар, расположенного в северо-восточной части Эфиопии. В частности, исследователь отметил, что расположенная на стыке трех тектонических плит зона уже начала расходиться в разные стороны, в результате чего в 2005 году на месте разлома уже образовалась трещина длинной в 56 км.

При этом геофизик Синтия Эбингер из Тулейнского университета в Новом Орлеане связала тектонические процессы с нарастающим давлением из-за поднимающейся из недр Земли магмы. Она также отметила, что после образования разлома воды Аденского залива и Красного моря затопят зону Восточно-Африканского рифта, создав тем самым новый океан.

Фото: Eric Lafforgue / Art In All Of Us / Corbis via Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram