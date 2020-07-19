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Ученые: через 5-10 млн лет на месте Эфиопии может появиться новый океан
Источник материала: ОНТ
Через 5-10 млн лет Африканский континент может расколоться на две части, в результате чего образуется новый океан. Об этом
По мнению исследователя из университета Лидса Кристофера Мура, раскол может произойти из-за образования тектонического разлома на территории пустыни Афар, расположенного в северо-восточной части Эфиопии. В частности, исследователь отметил, что расположенная на стыке трех тектонических плит зона уже начала расходиться в разные стороны, в результате чего в 2005 году на месте разлома уже образовалась трещина длинной в 56 км.
При этом геофизик Синтия Эбингер из Тулейнского университета в Новом Орлеане связала тектонические процессы с нарастающим давлением из-за поднимающейся из недр Земли магмы. Она также отметила, что после образования разлома воды Аденского залива и Красного моря затопят зону Восточно-Африканского рифта, создав тем самым новый океан.
Фото: Eric Lafforgue / Art In All Of Us / Corbis via Getty Images
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Через 5-10 млн лет Африканский континент может расколоться на две части, в результате чего образуется новый океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
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