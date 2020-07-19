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Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот еще один пример того, как важны современные и удобные коммуникации между регионами. Юго-восток Могилевской области. Регион, который на особом контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О его возрождении и развитии в последнее время говорили не раз.
Но сейчас об интересном географическом положении. Вот река Сож, которая фактически отсекает сразу несколько районов. И это лучшая иллюстрация того, как важен мост, открытый на неделе под Славгородом. Этого момента местные жители ждали несколько десятилетий.
И вот новая переправа не только сокращает расстояния (что любопытно, сразу на 100 километров), но главное – открывает совершенно новые возможности для того же юго-востока Могилевского региона.
Юго-восток Могилевщины и Славгородский район особенно – один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей более двух десятков деревень переселили, жизнь в этих местах поставили на паузу.
С улучшением экологической ситуации здесь задумались и о социально-экономическом развитии. В 2015-м Президент подписывает указ – и региону предоставляют льготы. Снизили размеры обязательных страховых взносов, дали 1%-ные кредиты на строительство жилья, уменьшили подоходный налог и многое другое.
Теперь здесь десятки работающих предприятий, более 2 тысяч новых рабочих мест. Видна перспектива. Поэтому губернатор области Леонид Заяц попросил Александра Лукашенко продлить действие указа еще на 5 лет.
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
Еще одна особенность Славгородского района: река Сож разделяет его на две части. И это всегда существенно влияло на жизнь местных жителей. В теплый сезон пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги. Настоящий мост гражданам обещали еще с 80-х годов прошлого века, но знаковое событие случилось только сейчас. Это 500-метровый красавец, созданный по новой технологии.
На строительство моста через Сож с учетом подъездных путей – а это около 5 км – потребовалось около 3 лет и 50 млн рублей. Оправданное вложение в экономику региона.
Сейчас здесь в приоритете – развитие альтернативной энергетики, завод по производству мармелада, комплексы по выращиванию ценных видов рыб, агротуризм и, естественно, дороги.
Дазвольце мне ад імя ўсіх жыхароў нашай Слаўгарадчыны выказаць вам словы шчырай падзякі за такі важны і патрэбны падарунак.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Программа развития юго-востока Могилевщины себя уже оправдала: результат не только на бумаге. Реальные проекты воплощены в жизнь. Но предстоит еще немало. Поддержка пострадавшего региона государством остается.
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Дмитрий Анисовец, корреспондент СТВ:
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Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси
Новости Беларуси. Вот еще один пример того, как важны современные и удобные коммуникации между регионами. Юго-восток Могилевской области. Регион, который на особом...
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