Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот еще один пример того, как важны современные и удобные коммуникации между регионами. Юго-восток Могилевской области. Регион, который на особом контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О его возрождении и развитии в последнее время говорили не раз.





Но сейчас об интересном географическом положении. Вот река Сож, которая фактически отсекает сразу несколько районов. И это лучшая иллюстрация того, как важен мост, открытый на неделе под Славгородом. Этого момента местные жители ждали несколько десятилетий.





И вот новая переправа не только сокращает расстояния (что любопытно, сразу на 100 километров), но главное – открывает совершенно новые возможности для того же юго-востока Могилевского региона.

Дмитрий Анисовец продолжит тему.

Юго-восток Могилевщины и Славгородский район особенно – один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей более двух десятков деревень переселили, жизнь в этих местах поставили на паузу.













С улучшением экологической ситуации здесь задумались и о социально-экономическом развитии. В 2015-м Президент подписывает указ – и региону предоставляют льготы. Снизили размеры обязательных страховых взносов, дали 1%-ные кредиты на строительство жилья, уменьшили подоходный налог и многое другое.

За время действия программы вложили сюда почти 800 млн рублей.

Теперь здесь десятки работающих предприятий, более 2 тысяч новых рабочих мест. Видна перспектива. Поэтому губернатор области Леонид Заяц попросил Александра Лукашенко продлить действие указа еще на 5 лет.





Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:

Сегодня сделано очень много государством для того, чтобы район возрождался. Прекрасная последняя стройка – это мостовой переход, прекрасный свиноводческий комплекс в деревне Перегон. Славгородский «Красный пищевик» – новое предприятие, которое у нас появляется. Новые агроусадьбы появляются, увеличивается их число, фермерские хозяйства.





Еще одна особенность Славгородского района: река Сож разделяет его на две части. И это всегда существенно влияло на жизнь местных жителей. В теплый сезон пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги. Настоящий мост гражданам обещали еще с 80-х годов прошлого века, но знаковое событие случилось только сейчас. Это 500-метровый красавец, созданный по новой технологии.

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»









На строительство моста через Сож с учетом подъездных путей – а это около 5 км – потребовалось около 3 лет и 50 млн рублей. Оправданное вложение в экономику региона.





Сейчас здесь в приоритете – развитие альтернативной энергетики, завод по производству мармелада, комплексы по выращиванию ценных видов рыб, агротуризм и, естественно, дороги.

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе









Дазвольце мне ад імя ўсіх жыхароў нашай Слаўгарадчыны выказаць вам словы шчырай падзякі за такі важны і патрэбны падарунак.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дзякуй вялікі! Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали хороший подарок вам, жителям. Для сельчан этот мост – неоценимая поддержка. Вы спокойно можете здесь перемещаться. Ну и, конечно, мы вместе с вами должны поблагодарить наших строителей, мостовиков.













Читайте также:

Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»

Программа развития юго-востока Могилевщины себя уже оправдала: результат не только на бумаге. Реальные проекты воплощены в жизнь. Но предстоит еще немало. Поддержка пострадавшего региона государством остается.









Читайте также:

Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы





Дмитрий Анисовец, корреспондент СТВ:

То, что сделано на юго-востоке Могилевской области за последние годы, видно невооруженным глазом. Но двигаться есть куда. Особенно по новому мосту. Уверен, он станет хорошим импульсом во многих начинаниях. Тем более, что и государство подставляет плечо.