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Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

19.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Будучи в Славгородском районе, трудно отказаться от посещения такого удивительно красивого места, как Голубая криница. Вот и Президент тоже сюда заглянул.

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Встречали его с особой теплотой. И, конечно, с угощениями. Неповторимые сорта сыра, мед и, естественно, народные напитки. Как не попробовать?!

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Местный пчеловод Игорь Борутенко давно торгует у Голубой криницы. Место бойкое. А теперь, уверен, торговля пойдет еще лучше. Новый мост – новые возможности.

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Игорь Борутенко, пчеловод:
Сейчас на машине можно приехать. По кругу ехать 100 километров, а так – 15. Есть разница.

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

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Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, открывая...
 
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