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Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Будучи в Славгородском районе, трудно отказаться от посещения такого удивительно красивого места, как Голубая криница. Вот и Президент тоже сюда заглянул.
Встречали его с особой теплотой. И, конечно, с угощениями. Неповторимые сорта сыра, мед и, естественно, народные напитки. Как не попробовать?!
Местный пчеловод Игорь Борутенко давно торгует у Голубой криницы. Место бойкое. А теперь, уверен, торговля пойдет еще лучше. Новый мост – новые возможности.
Игорь Борутенко, пчеловод:
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Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, открывая...
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