Пишут, у Лукашенко «серьёзные» проблемы со здоровьем и он в больнице: ответ Эйсмонт

Источник материала: KYKY

Сегодня ряд Telegram-каналов (и не только) распространили сообщение, что у Александра Лукашенко случился гипертонический криз. Разлетевшийся по соцсетям пост выглядел так:

«Сразу несколько читателей, среди которых – родственница сотрудницы президентской клиники, сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Лукашенко.

«Вчера еще лежал в президентской клинике. Забрали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером. Все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье, отменили», – рассказал читатель.

«Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все оцепили сотрудниками службы охраны», – говорит подписчица со ссылкой на родственницу, работающую в центре».

Эту информацию прокомментировала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в беседе с «Эхом Москвы», написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале. «Не дождетесь», – именно так высказалась Эйсмонт.