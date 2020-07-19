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Пишут, у Лукашенко «серьёзные» проблемы со здоровьем и он в больнице: ответ Эйсмонт
Источник материала: KYKY>
Сегодня ряд Telegram-каналов (и не только) распространили сообщение, что у Александра Лукашенко случился гипертонический криз. Разлетевшийся по соцсетям пост выглядел так:
«Сразу несколько читателей, среди которых – родственница сотрудницы президентской клиники, сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Лукашенко.
«Вчера еще лежал в президентской клинике. Забрали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером. Все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье, отменили», – рассказал читатель.
«Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все оцепили сотрудниками службы охраны», – говорит подписчица со ссылкой на родственницу, работающую в центре».
Эту информацию прокомментировала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в беседе с «Эхом Москвы»,
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Сегодня ряд Telegram-каналов (и не только) распространили сообщение, что у Александра Лукашенко случился гипертонический криз. Разлетевшийся по соцсетям пост выглядел...
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