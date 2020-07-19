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Треть японцев выступает за отмену Олимпийских игр в Токио

19.07.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Треть японцев выступает за отмену Олимпийских игр в Токио

Почти треть жителей Японии считают необходимой отмену перенесенных на 2021 год Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио из-за ситуации с пандемией COVID-19. Об этом говорят данные исследования, проведенного агентством Kyodo, передает ТАСС.

Опрос проводился по мобильным и стационарным телефонам, общее число респондентов – неизвестно. Согласно результатам опроса, повторную отсрочку Олимпиады поддерживают 35,4% порошенных, полную отмену – 33,7%. При этом идею провести Олимпиаду летом 2021 года поддержали только 23,9% респондентов. 

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако позже, из-за пандемии COVID-19, было решено перенести мероприятие на 2021 год. При этом, как отмечал глава оргкомитета Ёсиро Мори, если преодолеть пандемию к лету 2021 года, Олимпиаду, по всей видимости, придется отменять. 

Фото: Assosiated Press

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Почти треть жителей Японии считают необходимой отмену перенесенных на 2021 год Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио из-за ситуации с пандемией COVID-19. Об этом...
 
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