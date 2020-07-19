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Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы законы были эффективными и работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Именно общение с людьми и подтолкнуло сенатора Виктора Чайчица подготовить еще один закон. Долгие годы он наблюдал за деятельностью волонтерского отряда в Березовском районе, который разыскивает сбитые во времена Великой Отечественной самолеты.
В итоге у этого отряда, как и у многих других, появился важный документ, где регламентируется волонтерская деятельность. Вопрос прорабатывался на уровне Совета Республики, который наделен правом законодательной инициативы.
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Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?
Новости Беларуси. Чтобы законы были эффективными и работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить, сообщили в...
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