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Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

19.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы законы были эффективными и работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вникать в проблемы каждого и помогать на уровне государства. Проводим один день с сенатором Виктором Чайчицем

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

Именно общение с людьми и подтолкнуло сенатора Виктора Чайчица подготовить еще один закон. Долгие годы он наблюдал за деятельностью волонтерского отряда в Березовском районе, который разыскивает сбитые во времена Великой Отечественной самолеты.

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

Они ищут самолёты, сбитые во времена ВОВ. Какой закон в Беларуси будет регулировать деятельность волонтёров?

В итоге у этого отряда, как и у многих других, появился важный документ, где регламентируется волонтерская деятельность. Вопрос прорабатывался на уровне Совета Республики, который наделен правом законодательной инициативы.

Люди в материале: Виктор Чайчиц

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы законы были эффективными и работали, законотворцам нужно и по стране поездить, и с людьми пообщаться, и зарубежный опыт изучить, сообщили в...
 
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