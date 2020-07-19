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Сосо Павлиашвили: «Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал своё слово»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На закрытии «Славянского базара» выступят участники конкурса «Витебск-2020» и, конечно, именитые звезды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Олег Газманов, Лолита, Сосо Павлиашвили.
Сосо Павлиашвили, артист (Грузия, Россия):
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Сосо Павлиашвили: «Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал своё слово»
Новости Беларуси. На закрытии «Славянского базара» выступят участники конкурса «Витебск-2020» и, конечно, именитые звезды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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