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Сосо Павлиашвили: «Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал своё слово»

19.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На закрытии «Славянского базара» выступят участники конкурса «Витебск-2020» и, конечно, именитые звезды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Олег Газманов, Лолита, Сосо Павлиашвили.

Сосо Павлиашвили: «Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал своё слово»

Сосо Павлиашвили, артист (Грузия, Россия):
Спасибо за приглашение от всей души! Это решилось, кстати, недавно. Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал свое слово. Я хочу, чтобы столько же было людей, потрясающих, невероятных, божественных зрителей.

Сосо Павлиашвили: «Я мечтаю, чтобы на 30-летие «Славянского базара» приехал старый, седой грузин и сказал своё слово»

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Люди в материале: Сосо Павлиашвили, Кристина Федорович

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На закрытии «Славянского базара» выступят участники конкурса «Витебск-2020» и, конечно, именитые звезды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
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