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Руслан Алехно: «Славянский базар» – это сердце земли моей, сердце Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В такой боевой готовности присмотреть себе и близким чего-нибудь эдакого сразу после приезда направляется Руслан Алехно. Символично, но в 2019 году с артистом мы поговорили как раз перед походом в Город мастеров.
Руслан Алехно, певец:
Кристина Федорович, корреспондент:
Руслан Алехно:
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Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе...
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