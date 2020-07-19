Руслан Алехно: «Славянский базар» – это сердце земли моей, сердце Беларуси»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В такой боевой готовности присмотреть себе и близким чего-нибудь эдакого сразу после приезда направляется Руслан Алехно. Символично, но в 2019 году с артистом мы поговорили как раз перед походом в Город мастеров.





Руслан Алехно, певец:

«Славянский базар» – это сердце земли моей, сердце Беларуси, туда, куда съезжается огромное количество людей из разных стран мира.

Кристина Федорович, корреспондент:

Что купите в этом году? Может, что-то присмотрели?

Руслан Алехно:

После нашего с вами интервью мне предстоит поездка как раз таки по этому вопросу.





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