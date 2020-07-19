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Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Художник откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, СТВ:
Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
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Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:Для художника главное..? Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств...
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