Мечтает о совершенстве, которого не существует. Виктор Альшевский в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, СТВ:

Для художника главное..?

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Идея.

«Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые работы на обоях – для девочки и мамы

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Виктор Альшевский:

Я всегда нахожусь в себе.

Вадим Щеглов:

Любовь – это..?

Виктор Альшевский:

Вселенная.





Вадим Щеглов:

О чём Вы мечтаете?

Виктор Альшевский:

О совершенстве. Которого не существует.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Виктор Альшевский:

Предательства.

Вадим Щеглов:

Искусство – это..?

Виктор Альшевский:

Философия.

Вадим Щеглов:

Какое качество Вы больше всего цените в людях? Виктор Альшевский:

Его глубина духовности.

Вадим Щеглов:

Вам доводилось врать?

Виктор Альшевский:

Постоянно.

Вадим Щеглов:

Счастье – это..?

Виктор Альшевский:

Бесконечность.