От Славгорода до Витебска. Итоги рабочей недели Президента

Источник материала: ОНТ

Как жить будем? Каким будет будущее? Что уже сделано и что ещё предстоит? Практически половину рабочей недели Президент провёл в поездках по стране. В графике значились два пункта – Славгород и Витебск, но, понятно, что не только про них шла речь. А про все города.

Как это работает на примере того же Витебска. Вот областной центр с промышленным потенциалом, важнейшим географическим ресурсом, богатыми традициями. И ведь тот же Гродно, Гомель, Брест или Могилёв вполне могут подчерпнуть полезное и для себя. Да, Президент, общаясь с активом определённого города, касается в первую очередь вопросов конкретно этого региона. Здесь и сейчас. Но тезисы от Александра Лукашенко – это ещё и маяк для тех, кто живёт и работает в других областных центрах. Или, например, Славгород. Небольшой районный центр с населением в 8 тысяч человек. У него, конечно, несколько другие заботы, чем у того же Витебска, сравнивать их будет некорректно. Но! Для тех, кто живёт, например, в тех же Крупках, Миорах, Чечерске, Ляховичах или Дятлово – «славгородские» вопросы, как свои. Уж очень много общего. Транспорт, работа, зарплата, перспектива малых городов – вот они темы, одни и те же, одни на всех. И решать их государство будет! Везде. Особенно за пределами МКАДа. Достаточно одной цифры для ответа на вопрос: «Почему?». В Беларуси живут почти 9 с половиной миллионов человек. А именно в регионах – 82% населения. И они тоже ждут внимания и поддержки. Во всех вопросах.

Дороги, мосты, развязки. Если представить страну живым организмом – это артерии и вены, по которым бежит кровь. Когда хода нет – образуется тромб. Так и в логистике: стоит перекрыть участок, можно лишиться жизненно важного потока и товаров, и туристов.

У Беларуси в этом вопросе репутация образцовая. Кто въезжал в страну с востока, тот поймёт, где граница. Качество дорог подскажет. Строительство развязок, трасс – сфера, на которую государство всегда находит средства, но тут и всегда есть, куда их инвестировать. Возьмём хоть Витебск.

Полоцкий путепровод. Мощный транспортный узел, по которому ещё и трамваи курсируют. Стройка выдалась рекордная и по сложности, и по срокам (думали за 4 года сделать, управились за полтора), даже деньги сэкономили – порядка 25 миллионов рублей. Сделано. Но оказалось нужно ещё сто. Чтобы завершить кольцевую дорогу вокруг города.

Многолетние планы – отнюдь не нонсенс. Такие долговременные стратегии развития есть и у крупных корпораций. Тем более они нужны, когда речь о стране, которая должна развиваться постоянно. И раз уж время нынче предвыборное, некоторые тезисы Президента можно читать, как пункты программы кандидата.

Это Александр Лукашенко в Славгороде. Здесь тоже открыли мост. Инвестиция на 70 лет, только вдумайтесь. Славгород в особом смысле пример, это город, который выжил, а за последние четверть века ещё и расцвёл, как никогда прежде. Сегодня здесь есть, где зарабатывать: промышленные предприятия, развитое сельское хозяйство, созданы условия и для отдыха, и для оздоровления, и для обучения. А ведь после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в районе ликвидировали 24 населённых пункта, половину из них захоронили. 7 тысяч жителей покинули эту территорию. Тогда ситуацию называли удручающей. И тогда сегодняшняя реальность казалась абсолютно невозможной. А ведь земля у белорусов главное богатство и тех, кто её возрождает просто нельзя оставить одних.

Эта встреча с витебским активом. Президент подчёркивает: рабочий визит и предметный разговор с людьми, которые отвечают и реализуют государственную политику. И хоть формат региональный, ориентиры звучат республиканские. Вот обсуждают производство конкурентной продукции. Беларусь поставляет товары в половину стран планеты. Для такого небольшого государства это само по себе достижение. Но и на нём остановиться нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта. Без валюты существовать страна не может, и эту валюту мы с вами должны заработать».

А это вопрос одновременно и количества, и качества. С последним связано постоянное обновление производств. Новые заводы в мире открывают каждый день, нужно соответствовать – только в этом случае не останешься на обочине. И каждый ход должен быть заранее просчитан, а лучше прописан – в тех самых пятилетних планах.

Стабильность и предсказуемость – вот главные условия для эффективного сотрудничества в мировой экономике. Сами посудите, кто захочет инвестировать в страну, которая как на пороховой бочке? А в которой не с кого будет спросить? Такое разве что конкурентам на руку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии, на Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится. Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет. Но свою страну мы никому не отдадим и будем её защищать, мы им об том постоянно говорим. Хотите наблюдать за выборами – пожалуйста, завтра приезжайте, мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как нам надо жить, не надо».

Это и называется независимая политика. Достаточно ведь того, что государство с экспортоориентированной экономикой априори подстраивается под множество внешних факторов. Тут бы внутри страны все это понимали. Взять те же мосты: маленький шаг для страны и огромный для района, где они расположены. А ведь каждый визит Президента в регионы или на предприятия не обходится без критики, мол, к приезду наводят порядок или даже работу ускоряют. Только что в этом плохого? Ведь то, что возводят, людям и останется. Так стоит ли копья ломать. Уж лучше строить.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram