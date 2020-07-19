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От Славгорода до Витебска. Итоги рабочей недели Президента
Источник материала: ОНТ
Как жить будем? Каким будет будущее? Что уже сделано и что ещё предстоит? Практически половину рабочей недели Президент провёл в поездках по стране. В графике значились два пункта – Славгород и Витебск, но, понятно, что не только про них шла речь. А про все города.
Как это работает на примере того же Витебска. Вот областной центр с промышленным потенциалом, важнейшим географическим ресурсом, богатыми традициями. И ведь тот же Гродно, Гомель, Брест или Могилёв вполне могут подчерпнуть полезное и для себя. Да, Президент, общаясь с активом определённого города, касается в первую очередь вопросов конкретно этого региона. Здесь и сейчас. Но тезисы от Александра Лукашенко – это ещё и маяк для тех, кто живёт и работает в других областных центрах. Или, например, Славгород. Небольшой районный центр с населением в 8 тысяч человек. У него, конечно, несколько другие заботы, чем у того же Витебска, сравнивать их будет некорректно. Но! Для тех, кто живёт, например, в тех же Крупках, Миорах, Чечерске, Ляховичах или Дятлово – «славгородские» вопросы, как свои. Уж очень много общего. Транспорт, работа, зарплата, перспектива малых городов – вот они темы, одни и те же, одни на всех. И решать их государство будет! Везде. Особенно за пределами МКАДа. Достаточно одной цифры для ответа на вопрос: «Почему?». В Беларуси живут почти 9 с половиной миллионов человек. А именно в регионах – 82% населения. И они тоже ждут внимания и поддержки. Во всех вопросах.
Дороги, мосты, развязки. Если представить страну живым организмом – это артерии и вены, по которым бежит кровь. Когда хода нет – образуется тромб. Так и в логистике: стоит перекрыть участок, можно лишиться жизненно важного потока и товаров, и туристов.
У Беларуси в этом вопросе репутация образцовая. Кто въезжал в страну с востока, тот поймёт, где граница. Качество дорог подскажет. Строительство развязок, трасс – сфера, на которую государство всегда находит средства, но тут и всегда есть, куда их инвестировать. Возьмём хоть Витебск.
Полоцкий путепровод. Мощный транспортный узел, по которому ещё и трамваи курсируют. Стройка выдалась рекордная и по сложности, и по срокам (думали за 4 года сделать, управились за полтора), даже деньги сэкономили – порядка 25 миллионов рублей. Сделано. Но оказалось нужно ещё сто. Чтобы завершить кольцевую дорогу вокруг города.
Многолетние планы – отнюдь не нонсенс. Такие долговременные стратегии развития есть и у крупных корпораций. Тем более они нужны, когда речь о стране, которая должна развиваться постоянно. И раз уж время нынче предвыборное, некоторые тезисы Президента можно читать, как пункты программы кандидата.
Это Александр Лукашенко в Славгороде. Здесь тоже открыли мост. Инвестиция на 70 лет, только вдумайтесь. Славгород в особом смысле пример, это город, который выжил, а за последние четверть века ещё и расцвёл, как никогда прежде. Сегодня здесь есть, где зарабатывать: промышленные предприятия, развитое сельское хозяйство, созданы условия и для отдыха, и для оздоровления, и для обучения. А ведь после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в районе ликвидировали 24 населённых пункта, половину из них захоронили. 7 тысяч жителей покинули эту территорию. Тогда ситуацию называли удручающей. И тогда сегодняшняя реальность казалась абсолютно невозможной. А ведь земля у белорусов главное богатство и тех, кто её возрождает просто нельзя оставить одних.
Эта встреча с витебским активом. Президент подчёркивает: рабочий визит и предметный разговор с людьми, которые отвечают и реализуют государственную политику. И хоть формат региональный, ориентиры звучат республиканские. Вот обсуждают производство конкурентной продукции. Беларусь поставляет товары в половину стран планеты. Для такого небольшого государства это само по себе достижение. Но и на нём остановиться нельзя.
А это вопрос одновременно и количества, и качества. С последним связано постоянное обновление производств. Новые заводы в мире открывают каждый день, нужно соответствовать – только в этом случае не останешься на обочине. И каждый ход должен быть заранее просчитан, а лучше прописан – в тех самых пятилетних планах.
Стабильность и предсказуемость – вот главные условия для эффективного сотрудничества в мировой экономике. Сами посудите, кто захочет инвестировать в страну, которая как на пороховой бочке? А в которой не с кого будет спросить? Такое разве что конкурентам на руку.
Это и называется независимая политика. Достаточно ведь того, что государство с экспортоориентированной экономикой априори подстраивается под множество внешних факторов. Тут бы внутри страны все это понимали. Взять те же мосты: маленький шаг для страны и огромный для района, где они расположены. А ведь каждый визит Президента в регионы или на предприятия не обходится без критики, мол, к приезду наводят порядок или даже работу ускоряют. Только что в этом плохого? Ведь то, что возводят, людям и останется. Так стоит ли копья ломать. Уж лучше строить.
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Как жить будем? Каким будет будущее? Что уже сделано и что ещё предстоит? Практически половину рабочей недели Президент провёл в поездках по стране. В графике...
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