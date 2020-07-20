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Правозащитники: на пикете Тихановской в Минске было более 7000 человек
Источник материала: Партизан
В воскресенье, 19 июля, кандидатка в президенты Светлана Тихановская провела свой первый агитационный пикет в Минске в парке Дружбы народов. По подсчетам
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В воскресенье, 19 июля, кандидатка в президенты Светлана Тихановская провела свой первый агитационный пикет в Минске в парке Дружбы народов. По...
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