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Социсследование Ecoom: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах

20.07.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Социсследование, проведенное провластным аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отметим, опрос проводился до регистрации кандидатов.

Эту новость сообщил телеканал БТ.

Если вы верите БТ, то читайте, а не верите - смейтесь, но согласно сообщению, действующего Главу государства готовы поддержать 69,4 % граждан. Видимо, поэтому Лукашенко не смог собрать людей ни на один приличный пикет.


Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6 %. Не захотели раскрывать свои предпочтения суммарно 12,5 % респондентов. Выбор «против всех» намерены сделать 3,5 % опрошенных.


Цифры, впрочем, интересны тем, что именно в соответствии с ними власть намерена написать результаты выборов.
 
Теги: Новости
 
 
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Социсследование, проведенное провластным аналитическим центром Ecoom, свидетельствует: более 87 % населения Беларуси планирует принять участие в президентских...
 
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