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Турчин о Столбцах: «Строить нужно то, что необходимо людям»

20.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Турчин о Столбцах: «Строить нужно то, что необходимо людям»

При строительстве новых объектов в городах обязательно должны учитываться пожелания местных жителей. Таким мнением поделился 17 июля председатель Миноблисполкома Александр Турчин, общаясь со столбчанами, пишет mlyn.by.

— Давайте подумаем вместе, что нужно для Столбцов. У нас есть хороший опыт, мы общаемся с людьми через социальные сети, интересуемся, чего не хватает в регионах. Надо строить то, что нужно людям. Ведь у руководства есть одни идеи, а люди думают совсем иначе. Очевидно, что мысли могут быть разными, — сказал Александр Турчин.

Турчин о Столбцах: «Строить нужно то, что необходимо людям»

Представители городской молодежи рассказали, что в городе не хватает объектов культурно и развлекательного профиля. В частности, в Столбцах уже некоторое время не работает городской кинотеатр и по вечерам банально некуда сходить и пообщаться со сверстниками.

— Я понимаю, что проблемы в этом плане есть. И нам в ближайшее время нужно вместе подумать, какой объект для города, в частности, для молодежи, необходим, — заключил Александр Турчин.

Александр Новохрост.


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При строительстве новых объектов в городах обязательно должны учитываться пожелания местных жителей. Таким мнением поделился 17 июля председатель...
 
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