ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нашим детям нужен феминизм. И на это минимум 6 причин

20.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Это колонка от и до для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией их самих. Но сначала разбирает до основания, а это бывает очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь, присоединяйтесь.

  • Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Любой родитель хочет, чтобы его ребенок жил хорошо. А как это? Чтобы был психологически устойчивым, мог справляться с трудностями, умел ладить с людьми, получал удовольствие от жизни… Что мы можем сделать для того, чтобы наши выросшие дети хоть немного приблизились к лучшему миру и хоть немного сэкономили на психотерапевтах? Прививать им феминистские ценности, па-бам!

Если вдруг вы все еще считаете, что феминизм — это такое специальное течение для страшных, диких людей, заросших волосами во всех местах, которые на ужин едят попавшихся им на пути мужчин, — это не так. И нет, не все в современном мире в порядке с женскими правами и возможностями, а мы же хотим, чтобы наши дети жили лучше нас? Давайте подумаем, что мы можем для этого сделать (или перестать делать) прямо сейчас.

1. Быть девочкой — не оскорбление

«Что ты как девчонка?», «Не реви, ты же мальчик/мужчина», «Уступи ей, она же девочка». Быть девочкой не лучше и не хуже, чем мальчиком. Для начала, в своей песочнице с грабельками и ведерками они все только дети, и все эти игры в маленьких джентльменов и крошек-принцесс выглядят просто отвратительно. Но дальше мальчик растет с подобными установками и усваивает, что быть девочкой — какой-то отстой. Это обидно, это — оскорбление. «Чё ты как баба». В это же время девочка растет с мыслью, что «быть как мужик» — это похвала в определенных ситуациях. Но не сильно, самую малость, а то «как мужик» перерастет в оскорбление (недостаточно мягкая, недостаточно уступчивая, недостаточно удобная).


Фото: Kelly Sikkema

Что мы можем сделать? Перестать говорить такие фразы, отлавливать их ровно в тот момент, когда они крутятся на языке. Перестать противопоставлять мальчиков и девочек, перестать унижать и стыдить за проявление эмоций, за слабость. Объяснять, что плакать — нормально, все люди разные, их поведение и эмоции никак не связаны с их полом. Мальчику может нравиться играть с посудкой и куклами, а девочке — катать машинки и гонять в мяч. Это. Просто. Игры. И они никак не связаны с хромосомным набором. А плач, хохот, стеснение, шумное и активное или, наоборот, тихое и спокойное поведение — это свойства конкретной личности, а не пола.

2. Любые эмоции — это нормально

Вообще, все эти «не плачь», «ничего не больно», «суп не горячий» и другие случаи, когда родитель отрицает то, что прямо сейчас чувствует его ребенок, напоминает анекдот:

— Сема, домой!

— Я голодный?

— Нет, ты замерз!

Но в жизни это совсем не смешно. Вырастая, мальчики, которым твердят, что плакать стыдно, или девочки, которым сначала говорят: пока не доешь все до конца — не выйдешь из-за стола, а потом, лет в 11, когда девочка окончательно перестает различать чувство голода и насыщения, начинают напихивать голову диетическими установками, так вот, вырастая в таком поле, дети полностью теряют связь со своими эмоциональными и телесными проявлениями. Потому что им с детства говорили что то, что они чувствуют прямо сейчас, не существует. Тебе не больно, тебе холодно, ты должен доесть. Плакать стыдно, а громко кричать, баловаться, подавать голос можно, только если ты мальчик.


Фото: Kat J

Что мы можем сделать? Перестать отрицать и запрещать своим детям эмоции. Любые. Страх, агрессию, радость, и, о боже, даже гнев на родителей. Попробуйте как-нибудь понять, что сейчас ребенок очень злится на вас, и произнести это вслух, признать его гнев. И показать, что вас он не разрушает, вы взрослый, и вы можете справиться с любыми проявлениями эмоций вашего ребенка. Но тут есть одна большая трудность. Вы сами точно можете различить то, что вы чувствуете прямо сейчас?

3. Насилие — это насилие, а «нет» значит «нет»

Когда Вася дергает Катю за косичку, это не значит, что Катя Васе нравится. И не нужно рассказывать Кате, что это он так ухаживает, и что это нормально, и что боль нужно терпеть. А Васе не стоит спускать это с рук, а объяснять, что свои эмоции, будь то симпатия или что-то другое, можно выражать другими способами.

К сожалению, к детсадовскому возрасту многие мальчики уже уясняют, что почти все эмоциональные проявления для них запрещены, но дело в том, что эмоции никуда не исчезают и их нужно как-то проявлять. Тогда мальчишки выбирают или игры в разрушение: швырять кубики, лупить по мячу, или, что хуже, бить и задирать других детей.


Фото: qna.center

Что мы можем сделать? Помогать ребенку определить и назвать, что он чувствует в тот или иной момент. Объяснять и показывать, как можно проявлять свои эмоции. Рассказывать про личные границы и про то, что симпатию или желание познакомиться и подружиться можно и нужно проявлять другими способами. В конце концов, мальчику никогда не придет в голову дергать за волосы другого мальчика, чтобы подружиться с ним.

4. Женщина — хозяйка и мать, а мужчина — добытчик? Не обязательно

Стремление родителей покупать детям исключительно гендерно ориентированные игрушки, а иногда и прямой запрет на игры «не того гендера» приводят к тому, что мальчики раз и навсегда усваивают, что посудка, кухня, утюжок, куклы, которых нужно кормить и ухаживать за ними, — однозначно девчоночьи. А девочки смиряются с тем, что их удел — тихонько играть в распитие чая с плюшевыми медвежатами, тогда как мальчики рядом строят космическую станцию и улетают покорять новые горизонты.

А дальше быт оказывается исключительно женским уделом, ну просто потому, что ты же женщина (талант готовить и мыть посуду опять определяется хромосомным набором), а мамы маленьких 40-летних мальчиков умиляются тому, что их седой малыш до сих пор не умеет толком приготовить себе омлет или постирать собственные вещи. И женщины зашиваются в свои вторые и третьи смены после работы, тянут быт и детей, не то чтобы получая сильное удовольствие от этой нагрузки, и, главное, почему-то продолжают воспроизводить ту же схему со своими же дочерьми.

Что мы можем сделать? Рассказывать и демонстрировать своим детям, что бытовые обязанности — это общая сфера, и кто чем занимается в конкретной семье — исключительно внутренние договоренности семьи. Что папа отлично готовит ужины и печет кексы, а мама умеет пользоваться шуруповертом. И что девочка не должна быть только матерью и хозяйкой, а может быть кем угодно. И не должна выходить замуж и рожать детей, потому что ей почему-то долбили об этом с детства. А мальчик не обязан тянуть на себе все обеспечение семьи, просто потому, что он мужчина. А может, например, и в декретном отпуске с ребенком посидеть, чтобы дать своей партнерше возможность не терять карьеру.


Фото: secretmag.ru

Если еще 50 лет назад на полках отдельно стояли куклы в розовых платьях и синие машинки, то сейчас в любом магазине возле дома вы наверняка сможете обнаружить пену для ванн для девочек с розовыми котятами и для мальчиков со щенками, зубные щетки, посуду — любую ерунду производят уже дифференцированной. Но девочки не рождаются с любовью к розовому цвету (кстати, еще в начале 20 века розовый был мальчиковым цветом, а голубой — девчачьим), а мальчики — со страстью к грузовичкам.

По-настоящему раскрыться и реализоваться ребенок сможет только тогда, когда будет следовать своим подлинным интересам, а не представлениям о том, насколько они «женские» или «мужские». Стоит интересоваться склонностями и интересами конкретного ребенка без привязки к его полу. И не объяснять поступки и поведение других людей через эту привязку. Давать детям максимальный выбор, с чем и во что играть, и никак не ограничивать их в этом.

Даже если мальчик вдруг однажды попросит накрасить ему ногти, как у мамы, а девочка попросит в подарок набор строительных инструментов — это они не лишают вас внуков в будущем, а пробуют окружающий мир на вкус.

5. Любое тело достойно любви и уважения, а не стыда. И знания о том, как оно устроено


Фото: Victoria Strukovskaya

Тело — это наша база, наш дом, наш храм. Как бы оно ни выглядело и что бы об этом ни думала на данный момент индустрия. С детства рассказывать ребенку, что его тело — сильное, ловкое, может так много, и в этом его ценность — не гарантия того, что в пубертате его накроет волной комплексов, но это точно станет ему существенной поддержкой. И тело девочки, и тело мальчика. И чтобы сделать его действительно сильным и ловким, не стоит рассказывать расшалившимся девочкам, что принцессы так себя не ведут и не ходят на голове (принцессы и не живут толком своей жизнью, сомнительный пример для подражания), а мальчику не стоит лезть в лужу, чтобы не запачкать штаны. Зачем еще нужны штаны, скажите, если их нельзя промочить, от души попрыгав в качественной луже?

А еще тело — очень сложная система. И в наших телах есть самые разные органы и системы, в том числе и половые. И пенис или вульва ничем не хуже и не стыднее, чем легкие или желудок. Это части тела, у них есть название и предназначение. Да, сложно, знаю. Тренируйтесь перед зеркалом, чтобы потом в разговоре с собственным ребенком не чувствовать себя идиотом.

Знаете ли вы эту ужасающую историю про канадскую девочку, в семье которой ее половые органы было принято называть печенькой? И когда отец начал насиловать эту девочку, она всем пыталась рассказать, что он пробует ее печеньку. А взрослые отвечали, что все хорошо, делиться — это нормально. Называние органов детей точными, предназначенными для этого словами, а не эвфемизмами, легализует эти органы, перестает делать их каким-то "не такими", стыдными. А значит, о них можно говорить. 

Писательница Пегги Оренстейн в своем выступлении на TED «Что думают девушки о своем удовольствии от секса» говорит: «Начиная с младенчества родители мальчиков будут называть все части их тела. О пенисе они скажут хотя бы: „это твоя пи-пи“. Родители девочек переходят от пупка сразу к коленям, а вся область между ними остается безымянной. Нет способа лучше вывести что-то за рамки обсуждений, чем не дать этому названия».

6. Стать лучшей версией себя


Фото: dreamstime.com

Позвольте детям учиться на вашем примере. Биологически ребенок заточен вас копировать. И каждый раз, когда вам хочется привить ему еще немного разумного, доброго и вечного, обратите внимание на себя и на отношения внутри вашей семьи. Потому что ребенок учится прежде всего на конкретных примерах. Если в вашем окружении принято физически наказывать, шеймить, высмеивать, отпускать некорректные замечания по поводу других людей, вряд ли ребенок будет вести себя по-другому. Любовью и принятием ребенка испортить точно нельзя. А вот наказаниями, насилием и трансляцией странных стереотипов — обязательно. 

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любой родитель хочет, чтобы его ребенок жил хорошо. Что мы можем сделать для этого прямо сейчас? Привить им феминистские ценности, па-бам!
 
Новости дня
Новости разные
 
От борисовского Хрустального не останется даже музея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика