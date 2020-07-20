Нашим детям нужен феминизм. И на это минимум 6 причин

Источник материала: Tut.by

Это колонка от и до для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией их самих. Но сначала разбирает до основания, а это бывает очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Любой родитель хочет, чтобы его ребенок жил хорошо. А как это? Чтобы был психологически устойчивым, мог справляться с трудностями, умел ладить с людьми, получал удовольствие от жизни… Что мы можем сделать для того, чтобы наши выросшие дети хоть немного приблизились к лучшему миру и хоть немного сэкономили на психотерапевтах? Прививать им феминистские ценности, па-бам!

Если вдруг вы все еще считаете, что феминизм — это такое специальное течение для страшных, диких людей, заросших волосами во всех местах, которые на ужин едят попавшихся им на пути мужчин, — это не так. И нет, не все в современном мире в порядке с женскими правами и возможностями, а мы же хотим, чтобы наши дети жили лучше нас? Давайте подумаем, что мы можем для этого сделать (или перестать делать) прямо сейчас.

1. Быть девочкой — не оскорбление

«Что ты как девчонка?», «Не реви, ты же мальчик/мужчина», «Уступи ей, она же девочка». Быть девочкой не лучше и не хуже, чем мальчиком. Для начала, в своей песочнице с грабельками и ведерками они все только дети, и все эти игры в маленьких джентльменов и крошек-принцесс выглядят просто отвратительно. Но дальше мальчик растет с подобными установками и усваивает, что быть девочкой — какой-то отстой. Это обидно, это — оскорбление. «Чё ты как баба». В это же время девочка растет с мыслью, что «быть как мужик» — это похвала в определенных ситуациях. Но не сильно, самую малость, а то «как мужик» перерастет в оскорбление (недостаточно мягкая, недостаточно уступчивая, недостаточно удобная).



Фото: Kelly Sikkema

Что мы можем сделать? Перестать говорить такие фразы, отлавливать их ровно в тот момент, когда они крутятся на языке. Перестать противопоставлять мальчиков и девочек, перестать унижать и стыдить за проявление эмоций, за слабость. Объяснять, что плакать — нормально, все люди разные, их поведение и эмоции никак не связаны с их полом. Мальчику может нравиться играть с посудкой и куклами, а девочке — катать машинки и гонять в мяч. Это. Просто. Игры. И они никак не связаны с хромосомным набором. А плач, хохот, стеснение, шумное и активное или, наоборот, тихое и спокойное поведение — это свойства конкретной личности, а не пола.

2. Любые эмоции — это нормально

Вообще, все эти «не плачь», «ничего не больно», «суп не горячий» и другие случаи, когда родитель отрицает то, что прямо сейчас чувствует его ребенок, напоминает анекдот:

— Сема, домой!

— Я голодный?

— Нет, ты замерз!

Но в жизни это совсем не смешно. Вырастая, мальчики, которым твердят, что плакать стыдно, или девочки, которым сначала говорят: пока не доешь все до конца — не выйдешь из-за стола, а потом, лет в 11, когда девочка окончательно перестает различать чувство голода и насыщения, начинают напихивать голову диетическими установками, так вот, вырастая в таком поле, дети полностью теряют связь со своими эмоциональными и телесными проявлениями. Потому что им с детства говорили что то, что они чувствуют прямо сейчас, не существует. Тебе не больно, тебе холодно, ты должен доесть. Плакать стыдно, а громко кричать, баловаться, подавать голос можно, только если ты мальчик.



Фото: Kat J

Что мы можем сделать? Перестать отрицать и запрещать своим детям эмоции. Любые. Страх, агрессию, радость, и, о боже, даже гнев на родителей. Попробуйте как-нибудь понять, что сейчас ребенок очень злится на вас, и произнести это вслух, признать его гнев. И показать, что вас он не разрушает, вы взрослый, и вы можете справиться с любыми проявлениями эмоций вашего ребенка. Но тут есть одна большая трудность. Вы сами точно можете различить то, что вы чувствуете прямо сейчас?

3. Насилие — это насилие, а «нет» значит «нет»

Когда Вася дергает Катю за косичку, это не значит, что Катя Васе нравится. И не нужно рассказывать Кате, что это он так ухаживает, и что это нормально, и что боль нужно терпеть. А Васе не стоит спускать это с рук, а объяснять, что свои эмоции, будь то симпатия или что-то другое, можно выражать другими способами.

К сожалению, к детсадовскому возрасту многие мальчики уже уясняют, что почти все эмоциональные проявления для них запрещены, но дело в том, что эмоции никуда не исчезают и их нужно как-то проявлять. Тогда мальчишки выбирают или игры в разрушение: швырять кубики, лупить по мячу, или, что хуже, бить и задирать других детей.



Фото: qna.center

Что мы можем сделать? Помогать ребенку определить и назвать, что он чувствует в тот или иной момент. Объяснять и показывать, как можно проявлять свои эмоции. Рассказывать про личные границы и про то, что симпатию или желание познакомиться и подружиться можно и нужно проявлять другими способами. В конце концов, мальчику никогда не придет в голову дергать за волосы другого мальчика, чтобы подружиться с ним.

4. Женщина — хозяйка и мать, а мужчина — добытчик? Не обязательно

Стремление родителей покупать детям исключительно гендерно ориентированные игрушки, а иногда и прямой запрет на игры «не того гендера» приводят к тому, что мальчики раз и навсегда усваивают, что посудка, кухня, утюжок, куклы, которых нужно кормить и ухаживать за ними, — однозначно девчоночьи. А девочки смиряются с тем, что их удел — тихонько играть в распитие чая с плюшевыми медвежатами, тогда как мальчики рядом строят космическую станцию и улетают покорять новые горизонты.

А дальше быт оказывается исключительно женским уделом, ну просто потому, что ты же женщина (талант готовить и мыть посуду опять определяется хромосомным набором), а мамы маленьких 40-летних мальчиков умиляются тому, что их седой малыш до сих пор не умеет толком приготовить себе омлет или постирать собственные вещи. И женщины зашиваются в свои вторые и третьи смены после работы, тянут быт и детей, не то чтобы получая сильное удовольствие от этой нагрузки, и, главное, почему-то продолжают воспроизводить ту же схему со своими же дочерьми.

Что мы можем сделать? Рассказывать и демонстрировать своим детям, что бытовые обязанности — это общая сфера, и кто чем занимается в конкретной семье — исключительно внутренние договоренности семьи. Что папа отлично готовит ужины и печет кексы, а мама умеет пользоваться шуруповертом. И что девочка не должна быть только матерью и хозяйкой, а может быть кем угодно. И не должна выходить замуж и рожать детей, потому что ей почему-то долбили об этом с детства. А мальчик не обязан тянуть на себе все обеспечение семьи, просто потому, что он мужчина. А может, например, и в декретном отпуске с ребенком посидеть, чтобы дать своей партнерше возможность не терять карьеру.



Фото: secretmag.ru

Если еще 50 лет назад на полках отдельно стояли куклы в розовых платьях и синие машинки, то сейчас в любом магазине возле дома вы наверняка сможете обнаружить пену для ванн для девочек с розовыми котятами и для мальчиков со щенками, зубные щетки, посуду — любую ерунду производят уже дифференцированной. Но девочки не рождаются с любовью к розовому цвету (кстати, еще в начале 20 века розовый был мальчиковым цветом, а голубой — девчачьим), а мальчики — со страстью к грузовичкам.

По-настоящему раскрыться и реализоваться ребенок сможет только тогда, когда будет следовать своим подлинным интересам, а не представлениям о том, насколько они «женские» или «мужские». Стоит интересоваться склонностями и интересами конкретного ребенка без привязки к его полу. И не объяснять поступки и поведение других людей через эту привязку. Давать детям максимальный выбор, с чем и во что играть, и никак не ограничивать их в этом.

Даже если мальчик вдруг однажды попросит накрасить ему ногти, как у мамы, а девочка попросит в подарок набор строительных инструментов — это они не лишают вас внуков в будущем, а пробуют окружающий мир на вкус.

5. Любое тело достойно любви и уважения, а не стыда. И знания о том, как оно устроено



Фото: Victoria Strukovskaya

Тело — это наша база, наш дом, наш храм. Как бы оно ни выглядело и что бы об этом ни думала на данный момент индустрия. С детства рассказывать ребенку, что его тело — сильное, ловкое, может так много, и в этом его ценность — не гарантия того, что в пубертате его накроет волной комплексов, но это точно станет ему существенной поддержкой. И тело девочки, и тело мальчика. И чтобы сделать его действительно сильным и ловким, не стоит рассказывать расшалившимся девочкам, что принцессы так себя не ведут и не ходят на голове (принцессы и не живут толком своей жизнью, сомнительный пример для подражания), а мальчику не стоит лезть в лужу, чтобы не запачкать штаны. Зачем еще нужны штаны, скажите, если их нельзя промочить, от души попрыгав в качественной луже?

А еще тело — очень сложная система. И в наших телах есть самые разные органы и системы, в том числе и половые. И пенис или вульва ничем не хуже и не стыднее, чем легкие или желудок. Это части тела, у них есть название и предназначение. Да, сложно, знаю. Тренируйтесь перед зеркалом, чтобы потом в разговоре с собственным ребенком не чувствовать себя идиотом.

Знаете ли вы эту ужасающую историю про канадскую девочку, в семье которой ее половые органы было принято называть печенькой? И когда отец начал насиловать эту девочку, она всем пыталась рассказать, что он пробует ее печеньку. А взрослые отвечали, что все хорошо, делиться — это нормально. Называние органов детей точными, предназначенными для этого словами, а не эвфемизмами, легализует эти органы, перестает делать их каким-то "не такими", стыдными. А значит, о них можно говорить.

Писательница Пегги Оренстейн в своем выступлении на TED «Что думают девушки о своем удовольствии от секса» говорит: «Начиная с младенчества родители мальчиков будут называть все части их тела. О пенисе они скажут хотя бы: „это твоя пи-пи“. Родители девочек переходят от пупка сразу к коленям, а вся область между ними остается безымянной. Нет способа лучше вывести что-то за рамки обсуждений, чем не дать этому названия».

6. Стать лучшей версией себя



Фото: dreamstime.com

Позвольте детям учиться на вашем примере. Биологически ребенок заточен вас копировать. И каждый раз, когда вам хочется привить ему еще немного разумного, доброго и вечного, обратите внимание на себя и на отношения внутри вашей семьи. Потому что ребенок учится прежде всего на конкретных примерах. Если в вашем окружении принято физически наказывать, шеймить, высмеивать, отпускать некорректные замечания по поводу других людей, вряд ли ребенок будет вести себя по-другому. Любовью и принятием ребенка испортить точно нельзя. А вот наказаниями, насилием и трансляцией странных стереотипов — обязательно.