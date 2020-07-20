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Ксения Ситник: Беларусь – это идеальное место для развития во всех сферах

20.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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– Для меня белорусское гражданство очень важно, – подчеркнула Ксения. – Не знаю, что должно произойти, чтобы я от него отказалась. Это мой дом, моя родина, ничто не может изменить этот факт. Я очень люблю Беларусь, и это не красивая метафора. Я тут родилась и считаю, что здесь идеальное место для развития во всех сферах, начиная от ИT и заканчивая творчеством.

Ксения Ситник: Беларусь – это идеальное место для развития во всех сферах

Ксения отметила, что многие из ее окружения возвращаются в Беларусь:

– Знаю, что очень многие иностранцы любят Беларусь и приезжают сюда. Они понимают, что развиваться в Беларуси интересно и выгодно, и это действительно так.  Я вижу свое будущее непосредственно здесь.  

sb.by.


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– Для меня белорусское гражданство очень важно, – подчеркнула Ксения. – Не знаю, что должно произойти, чтобы я от него отказалась. Это мой дом, моя
 
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