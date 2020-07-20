Ксения Ситник: Беларусь – это идеальное место для развития во всех сферах

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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– Для меня белорусское гражданство очень важно, – подчеркнула Ксения. – Не знаю, что должно произойти, чтобы я от него отказалась. Это мой дом, моя родина, ничто не может изменить этот факт. Я очень люблю Беларусь, и это не красивая метафора. Я тут родилась и считаю, что здесь идеальное место для развития во всех сферах, начиная от ИT и заканчивая творчеством.





Ксения отметила, что многие из ее окружения возвращаются в Беларусь:

– Знаю, что очень многие иностранцы любят Беларусь и приезжают сюда. Они понимают, что развиваться в Беларуси интересно и выгодно, и это действительно так. Я вижу свое будущее непосредственно здесь.

sb.by .