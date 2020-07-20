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Фотофакт: В Киеве открыли мемориал Павлу Шеремету
Источник материала: Партизан
Сегодня в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета в его честь открыли памятный знак.
Его установили на улице Ивана Франко, неподалеку от дома, где жил журналист, на месте, где он погиб.
Создал мемориал украинский скульптор Назар Билык. Памятник представляет из себя смятый лист бумаги с именем и фамилией погибшего журналиста.
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Сегодня в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета в его честь открыли памятный знак.
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