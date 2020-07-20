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В Любани легковушка задела микроавтобус и врезалась в дом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июля около одиннадцати утра в Любани легковушка въехала в дом.
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В автомобиле оказалась зажата 82-летняя пассажирка. С использованием гидравлического инструмента спасатели освободили пенсионерку, после чего она была доставлена в больницу.
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Новости Беларуси. 19 июля около одиннадцати утра в Любани легковушка въехала в дом. По сведениям Минского ОУМЧС, на пересечении улицы Калинина и переулка Полевой...
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