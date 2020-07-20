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В Любани легковушка задела микроавтобус и врезалась в дом

20.07.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июля около одиннадцати утра в Любани легковушка въехала в дом.

По сведениям Минского ОУМЧС, на пересечении улицы Калинина и переулка Полевой произошло касательное столкновение Skoda Favorit и микроавтобуса Ford Transit. В результате этого легковушка съехала с дороги и врезалась в дом.

В Любани легковушка задела микроавтобус и врезалась в дом
Фото: Минское ОУМЧС 

В автомобиле оказалась зажата 82-летняя пассажирка. С использованием гидравлического инструмента спасатели освободили пенсионерку, после чего она была доставлена в больницу.

В Любани легковушка задела микроавтобус и врезалась в дом
Фото: Минское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Лельчицком районе перевернулась Toyota. Водителя зажало в машине – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 19 июля около одиннадцати утра в Любани легковушка въехала в дом. По сведениям Минского ОУМЧС, на пересечении улицы Калинина и переулка Полевой...
 
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