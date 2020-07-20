В Любани легковушка задела микроавтобус и врезалась в дом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июля около одиннадцати утра в Любани легковушка въехала в дом.

По сведениям Минского ОУМЧС, на пересечении улицы Калинина и переулка Полевой произошло касательное столкновение Skoda Favorit и микроавтобуса Ford Transit. В результате этого легковушка съехала с дороги и врезалась в дом.



Фото: Минское ОУМЧС

В автомобиле оказалась зажата 82-летняя пассажирка. С использованием гидравлического инструмента спасатели освободили пенсионерку, после чего она была доставлена в больницу.



Фото: Минское ОУМЧС