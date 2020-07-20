Объединенные Арабские Эмираты впервые запустили к Марсу космический аппарат

Источник материала: Tut.by

Объединенные Арабские Эмираты запустили в космос зонд «Хоуп» — свой первый космический аппарат к другой планете. С его помощью страна собирается изучить формирование погоды на Марсе в течение года. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Space.com .



Изображение: Mitsubishi Heavy Industries

Аппарат вывела в космос японская ракета H-IIA, запуск проводили с космодрома Танэгасима. Теперь «Хоуп» предстоит семимесячный полет к Марсу с периодическими корректировками курса.

Самой сложной частью миссии должен будет стать вывод на орбиту Марса. Из-за задержки в передаче сигнала, аппарату придется выполнить необходимые маневры самостоятельно: в том числе замедлиться со 121 тысячи километров в час до 18 тысяч километров в час — для этого он должен будет активировать двигатели на 30 минут.

Запуск аппарата летом 2020 года был критически важен для властей ОАЭ. Правительство изначально продвигало миссию как способ вдохновить юных жителей Эмиратов и отпраздновать 50-летие существования страны в декабре 2021 года. Чтобы успеть в срок, команде, запускавшей аппарат, нужно было провести запуск летом 2020 года и попасть в короткое окно сближения Марса и Земли на орбите Солнца. Подобная расстановка планет случается лишь раз в 26 месяцев, поэтому у инженеров не было другого шанса.

«Хоуп» — первая миссия на другую планету для ОАЭ. До этого страна запускала лишь спутники на орбиту Земли: у нее не было опыта запусков даже к Луне. Создание аппарата и подготовка к запуску заняли шесть лет, причем правительство потребовало разработать собственный зонд, а не покупать готовое решение у других стран, несмотря на бюджет проекта в 200 миллионов долларов.

«Правительство очень четко нам сказало: мы хотим, чтобы вы создали новую модель выполнения и подготовки таких миссий. Поэтому они не хотели чего-то с большим бюджетом, они хотели чего-то, что можно доставить быстро и чего-то, чем можно поделиться с остальным миром», — прокомментировал Омран Шараф, проджект-менеджер марсианской миссии ОАЭ.

Однако команда проекта все-таки не стала делать все в одиночку. Они заключили партнерство с Университетом штата Колорадо в Боулдере, Аризонским государственным университетом, Калифорнийским университетом, Беркли и не только. Это позволило ОАЭ использовать уже известные решения в конструкции аппарата и испытательную инфраструктуру, а также набраться знаний от опытных аэрокосмических инженеров.

Если все сложится удачно, то «Хоуп» станет лишь первой из трех миссий к Марсу, которые стартуют в течение месяца. Следующий аппарат планирует запустить Китай: 23 июля страна планирует отправить к Марсу посадочный аппарат, орбитальный зонд и ровер. После этого к Красной планете должен отправиться ровер Perseverance от NASA.