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Резко похудевшая Кейт Миддлтон обеспокоила супруга

20.07.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резко похудевшая Кейт Миддлтон обеспокоила супруга

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон резко похудела и вызвала беспокойство у своих поклонников и мужа – принца Уильяма, пишет Life & Style.

Отмечается, что во время своего последнего выступления 38-летняя Миддлтон выглядела слишком худой, и принц Уильям стал еще больше беспокоиться за ее здоровье. Он считает, что Кейт слишком много работает и не может уделять себе времени.

Дело в том, что после ухода из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл у герцогов Кембриджских прибавилось работы. Возросшая нагрузка отразилась на состоянии Миддлтон.


Также сообщается, что Кейт на публике всегда старается выглядеть счастливой, однако ее супруг знает, что она уже сильно устала. Миддлтон так напряжена, что даже забывает о еде.

По данным источника, принц Уильям даже тайно консультировался с королевой Великобритании по поводу расписания жены, которая вынуждена проводить различные мероприятия вместо Елизаветы II, временно находящейся в самоизоляции из-за короновируса.

Фото: Getty Images

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон резко похудела и вызвала беспокойство у своих поклонников и мужа – принца Уильяма, пишет Life & Style. Отмечается, что во время...
 
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