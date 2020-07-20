Купаться запрещено! 13 пляжей не прошли санитарную проверку

Источник материала: ОНТ

Купаться запрещено! Ещё 13 зон отдыха в Беларуси попали в «чёрный список». Всего за неделю специалисты санэпидемслужбы проверили больше 360 пляжей по всей стране.

И 58 из них санитарный контроль не прошли. Большинство нарушений легко устранить – речь о ненадлежащем оборудовании мусорных контейнеров, кабинок для переодевания. В таких случаях купание ограничивают. Но в там, где требованиям не соответствует вода, плавание уже запрещают.

К таким опасным для отдыха местам, в частности, отнесли один из пляжей водохранилища «Дрозды» и один на Заславском в столице, Дубровское водохранилище в Минском районе, городской пруд в Калинковичах на Гомельщине, а в Гродненской области пруд в Щучине. Полный список можно найти на сайте Республиканского центра гигиены.

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