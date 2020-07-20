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«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

20.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте началась реконструкция Пятого форта – наиболее сохранившегося до наших дней объекта Брест-Литовской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Построенный в конце XIX века, он несколько раз модернизировался. Последний раз накануне Первой мировой войны – более 100 лет назад.

«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

Форт предстает перед посетителями практически в первозданном виде: до 90 % аутентичных деталей. В свое время он должен был оборонять город и крепость с южного направления, признавался одним из самых надежных бастионов.

«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

Александр Коркотадзе, заведующий музеем «5 форт»:
В 2019 году форт посетили более 22,5 тысячи человек. Было проведено здесь более 320 экскурсий. То есть здесь уже работал, был популярен у туристов не только Беларуси, но и стран СНГ и дальнего зарубежья. Ну а после того, как здесь будет создана постоянная экспозиция (в нескольких казематах поставим орудия – конечно, муляжи орудий, но тех, которые здесь были в период нахождения русской императорской армии). Поток посетителей еще более возрастет.

«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

Средства на реконструкцию – более 1,5 миллиона белорусский рублей – выделили по программе Союзного государства. Специалисты отремонтируют фасады, сделают гидроизоляцию на крыше, заменят окна. Будущая экспозиция разместится в центральной потерне, пороховом погребе.

«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

А также в горжевом капонире, аналогов которому нет в сохранившихся сооружениях крепости. Кроме строителей, сейчас в форте работают военные, саперы и водолазы. Они исследуют дно оборонительного рва. За три недели погружений извлекли более трех десятков боеприпасов (часть до сих пор действует).

«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

Геннадий Осипов, председатель Брестского областного совета ветеранов подразделений особого риска:
По плану у нас обследование рва водяного для того, чтобы убедиться в безопасности водоема. И для саперов: здесь они по плану должны обследовать туристические маршруты, которые проходят по Пятому форту.

«В нескольких казематах поставим орудия». Как проходит реконструкция Пятого форта в Бресте

Все найденные в ходе обследований предметы дополнят будущую коллекцию музея. Завершить работы по реконструкции Пятого форта планируется в ноябре-декабре 2020 года.

Люди в материале: Александр Коркотадзе, Геннадий Осипов

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте началась реконструкция Пятого форта – наиболее сохранившегося до наших дней объекта Брест-Литовской крепости, сообщили в программе...
 
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