ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госстандарт: в Беларусь везут огромное количество опасных товаров

20.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Около тысячи наименований товаров включены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, с начала текущего года.

Об этом председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий сообщил в эфире телеканала ОНТ.

"Продукт, который выходит на рынок, должен быть в первую очередь безопасным. Это непременный атрибут. Отечественные производители выполняют такое требование беспрекословно, чего не скажешь об импорте, который поступает на наш рынок", – уточнил Татарицкий.

Продукция ненадлежащего качества попадает в созданный Госстандартом реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории страны.

"Если мы выявляем опасную продукцию, то заносим ее в этот реестр, и она уже не имеет права поступать на наш рынок. Только за истекший период 2020 года 991 позиция была внесена в реестр опасной. Также отменено около 600 документов об оценке соответствия (сертификаты, декларации) – это на 99,9% продукция, которая поступает по импорту", – пояснил председатель комитета.


Он отметил также, что за последние годы в сфере качества произошли существенные изменения: например, в 1990-е годы было недостаточно продуктов питания, не говоря о заботе об их качестве. Сегодня же Беларусь интегрирована в систему международных организаций по стандартизации.

"Наша страна является полноправным членом Международной организации по стандартизации (ISO) и в настоящее время принимает участие в 173 ее технических комитетах. 

Также мы имеем прямое соглашение с европейскими организациями – CEN, CENELEC. Это позволяет нам видеть, какие современные требования принимаются на международном уровне. Кроме того, мы можем вносить и свои предложения по формированию этих требований, по отстаиванию интересов", – добавил Валентин Татарицкий.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около тысячи наименований товаров включены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, с начала текущего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фантастическое невезение! Мяч трижды за семь секунд попал в штангу, но в ворота не залетел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика