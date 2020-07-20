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В Витебске завершился двадцать девятый «Славянский базар»
20.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Напомним в этом году финальный гала-концерт совместили со вторым туром конкурса молодых исполнителей. Провели концерт церемонии закрытия две пары ведущих: наши Илья Кононов и Анна Квилория, а также их российская коллега Алина Артц вместе с украинцем Тимуром Мирошниченко. Все вместе они не только придумывали каверзные задания для участников конкурса, но и озвучивали баллы от членов жюри. Увы, из-за отсутствия авиасообщения не смог прилететь в Витебск Вахтанг Кикабидзе, так что одно судейское кресло в этом году пустовало.
Выступления конкурсантов чередовались с выходом на сцену Летнего амфитеатра любимых и известных исполнителей. В числе гостей церемонии закрытия
Ярким во всех смыслах завершением фестиваля стал красочный салют. В ночном небе Витебска – тысячи огней. А уже в следующем году главное культурное украшение июля отметит серьезный юбилей. К своему тридцатилетию фестиваль, уверены, существенно расширит границы – и не только славянского мира.
СБ
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Напомним в этом году финальный гала-концерт совместили со вторым туром конкурса молодых исполнителей. Провели концерт церемонии закрытия две пары ведущих: наши...
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