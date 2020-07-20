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Жена Цепкало призвала приходить на выборы с белыми браслетами
Источник материала: Партизан
Жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника Цепкало призвала людей приходить на выборы с самодельными белыми браслетами.
Об этом она рассказала в ходе митинга в Дзержинске, пишет Телеграм-канал «Выборы. Беларусь».
По мнению Цепкало, это сможет продемонстрировать сколько людей выступают против действующей власти.
«Белый цвет отождествляется со свободой, жизнью, чем-то новым», - указала она.
Напомним, выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.
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Жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника Цепкало призвала людей приходить на выборы с самодельными белыми браслетами.
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