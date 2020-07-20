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Жена Цепкало призвала приходить на выборы с белыми браслетами

20.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника Цепкало призвала людей приходить на выборы с самодельными белыми браслетами.



 


Об этом она рассказала в ходе митинга в Дзержинске, пишет Телеграм-канал «Выборы. Беларусь».

По мнению Цепкало, это сможет продемонстрировать сколько людей выступают против действующей власти.

«Белый цвет отождествляется со свободой, жизнью, чем-то новым», - указала она.

Напомним, выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.
 
 
 
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Жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника Цепкало призвала людей приходить на выборы с самодельными белыми браслетами.
 
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