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«Мое тело доводило меня до слез». Люди, которые сильно похудели - о буллинге и диетах
Источник материала: Tut.by
Подтолкнуть человека к решению сбросить вес может что угодно: стандарты красоты, здоровье или личные предпочтения. Но главное, чтобы это не вредило физическому и эмоциональному состоянию. Мы поговорили с теми, кто похудел на 60 кг (и больше). Они рассказали, почему приняли такое решение, что помогло им в этом, и с какими трудностями они сталкивались, когда весили больше ста килограмм.
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«Очень сложно жить с весом в 135 килограмм».
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