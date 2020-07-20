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«Мое тело доводило меня до слез». Люди, которые сильно похудели - о буллинге и диетах

20.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подтолкнуть человека к решению сбросить вес может что угодно: стандарты красоты, здоровье или личные предпочтения. Но главное, чтобы это не вредило физическому и эмоциональному состоянию. Мы поговорили с теми, кто похудел на 60 кг (и больше). Они рассказали, почему приняли такое решение, что помогло им в этом, и с какими трудностями они сталкивались, когда весили больше ста килограмм.

 
 
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