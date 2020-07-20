Источник материала: Ежедневник

Более 200 человек из разных стран работают над созданием IT-платформы для борьбы с фальсификациями при подсчете голосов на выборах президента.

В Беларуси будет создана IT-платформа для предотвращения фальсификаций на выборах президента. Об этом объявила жена экс-претендента на пост глав государства Вероника Цепкало Вероника в ходе агитационного митинга в поддержку Светланы Тихановской, прошедшего в Дзержинске в воскресенье, 19 июля, пишет interfax.by .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси будет создана IT-платформа против фальсификаций на выборах Более 200 человек из разных стран работают над созданием IT-платформы для борьбы с фальсификациями при подсчете голосов на выборах президента.

По словам Вероники Цепкало, в IT-проекте принимают участие более 200 белорусских граждан, проживающих в разных странах, в том числе в Беларуси, Украины, Чехии и Германии. Платформа должна помочь альтернативным кандидатам "минимизировать фальсификации" при подсчете голосов, пояснила Цепкало