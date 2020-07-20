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В Беларуси будет создана IT-платформа против фальсификаций на выборах

20.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Более 200 человек из разных стран работают над созданием IT-платформы для борьбы с фальсификациями при подсчете голосов на выборах президента.

В Беларуси будет создана IT-платформа для предотвращения фальсификаций на выборах президента. Об этом объявила жена экс-претендента на пост глав государства Вероника Цепкало Вероника в ходе агитационного митинга в поддержку Светланы Тихановской, прошедшего в Дзержинске в воскресенье, 19 июля, пишет interfax.by.

По словам Вероники Цепкало, в IT-проекте принимают участие более 200 белорусских граждан, проживающих в разных странах, в том числе в Беларуси, Украины, Чехии и Германии. Платформа должна помочь альтернативным кандидатам "минимизировать фальсификации" при подсчете голосов, пояснила Цепкало

 
 
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Более 200 человек из разных стран работают над созданием IT-платформы для борьбы с фальсификациями при подсчете голосов на выборах президента.
 
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